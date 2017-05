PP: "Ya había una gerente en la Fundación de la Mujer y fue apartada por sectarismo"

La concejal del Grupo Municipal del Partido Popular Mercedes Colombo le ha recordado a la concejala de Mujer, Ana Camelo, que las políticas de igualdad de género en Cádiz ya estaban en manos de mujeres cuando ella llegó: "La Fundación Municipal de la Mujer tenía una gerente mujer, y ella la apartó por puro sectarismo con la excusa de que no tenía feeling con ella".

La edil popular señaló también que "la concejal de la Mujer no puede tener por más de año y medio paralizado un proceso de selección por capricho suyo, y ahora encima decir que es requisito imprescindible que ese cargo lo ocupe una mujer". La edil recordó que ese criterio no es legal y añadió que "Camelo debería saber ya que no está dirigiendo una asociación de Podemos, sino una fundación municipal con unos estatutos que debe cumplir".

Por su parte, la concejala de Mujer defiende firmemente que "las políticas feministas deben estar lideradas por mujeres y decir que las mujeres deben ser protagonistas en su propia emancipación es un principio compartido por el movimiento en defensa de la igualdad de género". La edil recuerda que "son muchas las declaraciones firmadas conjuntamente con la oposición en las que se apunta la situación de invisibilidad que sufren las mujeres en la sociedad civil".