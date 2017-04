El PP llevará a Fiscalía el convenio para el alumbrado de Navidad

La pasada Navidad, el equipo de gobierno 'salvó' in extremis su propuesta originaria de iluminación extraordinaria de las calles y plazas de la ciudad con una ampliación de luces en las principales calles del casco histórico por medio de un convenio suscrito con la empresa Eléctrica de Cádiz, que se hacía cargo del coste de esa ampliación. Desde ese mismo instante, el grupo municipal del PP receló de la medida, al entender que podría vulnerar el pliego de condiciones que rigió el contrato de esas luces, lo que iría en contra de la Ley de Contratos. Y ahora, cinco meses después, los populares llevarán ese convenio a la Fiscalía.

En el PP llevan estos últimos meses reclamando una copia del convenio que se firmó con Eléctrica de Cádiz para ampliar el alumbrado inicialmente aprobado, así como la documentación del contrato que se firmó con la empresa adjudicataria de la iluminación extraordinaria de Navidad (Porgesa) y todo el expediente de contratación. Y hasta el momento no han recibido esa documentación. De hecho, fuentes populares hacen referencia a una serie de contradicciones que se han dado en estos meses. Como por ejemplo cuando el presidente de Eléctrica de Cádiz (el concejal de Podemos David Navarro) afirmó en el consejo de administración que se celebró el 23 de diciembre que los documentos no se habían entregado "por problemas familiares del secretario general" del Ayuntamiento, mientras que el 23 de marzo el secretario general informa que no dispone de la documentación requerida.

Fernández ve indicios de prevaricación, que podría castigarse con pena de inhabilitación

Las reticencias del equipo de gobierno para informar sobre este capítulo de Eléctrica de Cádiz llevaron al concejal del PP José Blas Fernández (anterior presidente de la empresa municipal) a requerir el pasado 14 de marzo -al menos por sexta vez- la documentación, indicando que "si en el plazo de 72 horas no recibo la documentación iniciaré las acciones civiles y penales que en Derecho me correspondan y presentaré tanto en la Fiscalía Provincial de la Audiencia, como en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Civil y Penal las correspondientes demandas que en Derecho me asisten".

En ese escrito del 14 de marzo pasado, Fernández ponía de relieve "la obstrucción y negativa" a sus solicitudes, lo que entiende que puede suponer "prevaricación en la modalidad de la comisión por omisión". "Lo que conllevaría que este delito puede ser extendido a la autoridad o funcionario que deniega expresamente una solicitud de información pública de forma arbitraria e injusta, como el que incumple groseramente la obligación de resolver la solicitud o entrega", añadía el edil popular en ese escrito, en el que hacía referencia a los artículos 121 y 542 del Código Penal (que hacen referencia a la pena de inhabilitación a la autoridad o funcionario público que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos, en este caso el de información; así como a la responsabilidad civil de la autoridad o funcionario público responsable).

Este escrito era el último de una larga lista de correspondencia que se inició el 7 de diciembre del pasado año, primera vez que el PP reclamó una documentación sobre la que entonces contestaba el alcalde que se habían dado "las instrucciones oportunas a la delegación competente al objeto de reclamar dicha información" (en respuesta del día 12 de ese mes).

Posteriormente, el propio José Blas Fernández remitió escrito el día 22 de diciembre al presidente de Eléctrica de Cádiz para que incluyera en el consejo de administración del día siguiente la petición de información sobre ese convenio firmado para iluminar algunas calles del centro durante las fiestas de Navidad.

Ya en 2017, Fernández insistió el día 12 de enero a David Navarro, pidiéndole de nuevo "la entrega del convenio formalizado entre el Ayuntamiento y esa presidencia en relación con el alumbrado extraordinario de Navidad y el soporte económico que hizo Eléctrica de Cádiz en determinadas calles de la ciudad". Y el 7 de marzo remitió un nuevo escrito al secretario general del Ayuntamiento; escrito que volvió a enviar el día 14 de ese mismo mes, recibiendo respuesta del secretario el día 23 (en la que indicaba el secretario general que no disponía de la documentación solicitada). Por medio, hubo también un nuevo intento ante Eléctrica de Cádiz, solicitándole al presidente "con carácter urgente" esa documentación que ya había reclamado en los consejos de administración del 23 de diciembre de 2016 y del 26 de enero de 2017.