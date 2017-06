El PP pide la dimisión de Eva Tubío por su participación en el caso Matadero

Habrá partido de vuelta en el caso Matadero. El PP ha pedido esta mañana la dimisión de la concejala de Vivienda, Eva Tubío, por su implicación en la denuncia por prevaricación contra Mercedes Colombo y Carmen Sánchez que ha quedado archivada definitivamente por la Audiencia Provincial. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, ha solicitado esta mañana que abandone "inmediatamente" su cargo y su puesto como edil en la Corporación por "participar en la trama", una acción "puesta en marcha y ejecutada por el clan de las Tubío -en referencia a las hermanas Eva, Pilar y Susana, todas trabajadoras de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales-". Una actuación que se debió, tal y como después afirmó Colombo, al interés por "destrozar el Área de Servicios Sociales" por un tema "económico" por parte de Pilar Tubío y "político" en relación a Eva Tubío.

Romaní exigió al alcalde, José María González, que si Eva Tubío no abandona su puesto en el equipo de Gobierno, sea cesada en el cargo, al igual que Pilar Tubío en sus funciones dentro de Asuntos Sociales.

A esto se sumó el anuncio que realizó Romaní de que el PP va a emprender acciones legales contra "todos los que participaron en una acusación falsa". "No vamos a permitir que no vayan a pagar por ello", afirmó el portavoz popular en referencia a la denuncia presentada en su día por la Junta de Personal del Ayuntamiento, PSOE e IU, aunque no precisó específicamente quiénes van a ser denunciados, que serán "todos aquellos que entendamos que han cometido" un posible delito. De hecho, señaló que existe "una larga lista" de personas que tiene que ser analizada y que "tienen que dar disculpas" públicamente por las acusaciones vertidas contra Colombo y Sánchez. En ella sí está, a tenor de las declaraciones, el llamado "clan de las Tubío", a las que hacen responsables de toda esta situación.

Junto a esto, Romaní indicó que en este proceso "se va a mostrar y demostrar cómo se urdió una trama" por parte de las Tubío con el objetivo de "menoscabar" el honor de las dos concejalas del PP, que contaron con la colaboración de los que realizaron las denuncias "y en última instancia del alcalde, que se personó en la causa en base a denuncias falsas".

Por su parte, la exconcejala de Familia, Mercedes Colombo, situó esta actuación en la "ambición de poder" y "de dinero" por parte de las hermanas Tubío para "intentar destrozar la vida de unas personas". "El odio fue suficiente justificación para intentar meternos en la cárcel", sentenció Colombo. Tras hacer un repaso punto por punto del auto de archivo de la causa, la edil del PP aseveró que "unas cuantas personas van a tener que responder contra los delitos que han cometido", para lo que señaló que "tenemos pruebas", por lo que "en los tribunales se verá".

La exconcejala de Asuntos Sociales, Carmen Sánchez, expresó que durante todo este tiempo tenía esperanza de que "el tiempo pone a cada uno y a cada una en su sitio". Sánchez aseguró que todo lo que ha sufrido "no lo voy a olvidar en la vida", sobre todo por el intento de "destrozar la vida de una persona de esta manera" y de que "alguien fuera capaz de privar" a unas familias del acceso a una vivienda en Matadero "cuando tenían derecho" por el objetivo de "destruirme a mí y a Mercedes sólo por ser del PP".