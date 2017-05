El PP dice que el Consistorio "discrimina arbitrariamente" a la hermandad del Rocío

El portavoz municipal del PP, Ignacio Romaní, exigió ayer al Ayuntamiento de Cádiz que deje salir a la Hermandad del Rocío en la Magna del 24 de junio portando el Simpecado con los mulos como ha venido haciendo desde hace años. Los populares denuncian que la "patética excusa" dada para obligar a excluir a la hermandad "no se sostiene porque la ordenanza de tenencia de animales que ha entrado en vigor recientemente no tiene efecto sobre animales de renta; aquellos que, sin convivir con el hombre, son mantenidos, criados, o cebados para la producción de alimentos u otros beneficios", como es el caso de los citados mulos.

El PP espera que el Ayuntamiento "no vuelva a intentar engañar a los gaditanos" en la próxima salida de la hermandad hacia el Rocío, donde también participan los mulos que tiran de la carreta del Simpecado. "En esa salida de la ciudad colabora el Ayuntamiento como siempre y esperamos que así siga siendo", dijo Romaní. Añadió que "se demuestra una vez más que este equipo de Gobierno de paredes de cristal, este alcalde dialogante y abierto, lo que hace es mentir descaradamente. Miente, porque no tiene la valentía de decir que todo lo que tiene es fobia a las cofradías y hermandades de Cádiz. Donde únicamente parece a gusto es celebrando el final del Ramadán". El portavoz popular concluyó indicando que la versión municipal es "manipuladora, como el alcalde", por lo que ha exigido al equipo de gobierno "explicaciones y disculpas inmediatas, pero no a nosotros, sino al Consejo de Hermandades, al que han mentido, y a la Hermandad del Rocío, por discriminarla arbitrariamente".