Ordenes para el Domingo de Piñata

9 de marzo de 1927. Por el Ayuntamiento, se dictaron las instrucciones convenientes para el buen orden en la marcha de los carruajes que pretendan entrar hoy en la plaza de San Antonio. Solamente a partir de las ocho y media de la noche se permitirá a los carruajes circular libremente por la calle Duque de Tetuán, por la que penetrarán en la plaza de San Antonio siguiendo a la izquierda para salir por la calle de Segismundo Moret. No se permitirá sino una sola fila de coches, quedando a la derecha espacio suficiente para cuando alguno de ellos desee salirse de fila, pueda hacerlo libre y ampliamente. Minutos antes de las once, hora de encender la traca, no podrán permanecer dentro del recinto de la plaza de San Antonio los coches de tracción animal.

l Frito gaditano, al ministro. Sobre las once de la noche de ayer, llegaron al Gran Teatro Falla, donde se celebraba el baile organizado en honor de los ilustres huéspedes, el ministro de Marina, don Honorio Cornejo, y la señorita Primo de Rivera, acompañados del alcalde de la ciudad, señor Blázquez. Al aparecer en el palco del Ayuntamiento, el público prorrumpió en una cerrada ovación y la orquesta interpretó la Marcha Real. El baile continuó animadísimo.

Cerca de las dos de la madrugada, el ministro y acompañantes subieron a la sala donde se iba a degustar, a cargo de la cocina de la Cervecería Inglesa, el clásico y apetitoso frito gaditano.

El menú de lo servido consistió en pescado frito envuelto en papel al estilo de la tierra, jamón cocido, pastas, té y el suculento Cartablanca.