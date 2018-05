Optimismo de González de cara a su segundo intento de ser alcalde

Pérez Dorao dice que no piensa aún en 2019

Una vez que ya se conocen los candidatos a la Alcaldía del Partido Popular y del PSOE, ahora resta por confirmar los nombres de los candidatos de la coalición de gobierno, con el actual alcalde como elegido salvo mayúscula sorpresa -además de saber si finalmente Izquierda Unida y Podemos sellan su convergencia nacional-, y de Ciudadanos, donde nada se sabe aún de alcaldable. Su portavoz municipal, Juan Manuel Pérez Dorao, fue preguntado ayer en rueda de prensa por esta cuestión: "Este es un asunto que en Ciudadanos no se está trabajando todavía, y la previsión es que no se inicie antes de final de año casi con toda seguridad. Depende de tantas circunstancias que no son mías que no puedo pronunciarme. Estoy en trabajar en el día a día, no estoy pensando en 2019. En eso estoy concentrado". /