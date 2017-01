El anuncio de la progresiva peatonalización de las plazas de España y Argüelles ha suscitado opiniones encontradas en distintos sectores de la ciudad. Comerciantes de la zona piensan que esta medida puede tener un impacto negativo en sus establecimientos, porque su principal clientela es la que aparca por la zona. Algunos piensan que, sobre todo la plaza de España, está "muerta" y su peatonalización vendría a empeorar la situación. Plantean como alternativa para darle vida instalar puestos de artesanía y organizar actividades infantiles. También hay quien está de acuerdo con la peatonalización, pero manteniendo alguna zona de carga y descarga. Los vecinos, por su parte, se preguntan dónde podrán aparcar sus coches.

Desde la Asamblea Ciclista de Cádiz y Ecologistas en Acción ven solo las bondades de esta medida, que aseguran que a medio plazo incrementará la actividad económica y social del entorno, que se recuperará para los ciudadanos, y contribuirá a que la ciudad se convierta en un espacio "muchísimo más atractivo".

Asociaciones de vecinos

La federación de asociaciones de Vecinos 5 de Abril está a favor de la peatonalización pero con una serie de condiciones. El portavoz de la entidad, Francisco Gómez, asegura: "Queremos que la ciudad sea más atractiva y cómoda, pero nos guste o no, el vehículo privado es parte de nuestra ciudad y si se peatonaliza una zona, hay que dar alternativas".

Gómez señala que desde 5 de Abril no estarían de acuerdo con la peatonalización si al quitar lo coches, pusieran "mesas y sillas". "Las terrazas son un atractivo para la ciudad y generan puestos de trabajo, pero si con los coches no pueden jugar los niños ni se puede hacer uso de ese espacio público, con las terrazas tampoco. No queremos que se privatice el espacio público". Por todo ello, pide una reunión con el concejal de Urbanismo, Martín Vila, para trasladarle dudas cómo: "¿Qué pasaría con los residentes?, ¿en qué punto están las negociaciones sobre los aparcamientos disuasorios que anunciaron con el proyecto del carril bici?".

La asociación de vecinos Muralla de San Carlos, que sería la principal afectada por la peatonalización de las plazas de España y Argüelles, no se pronuncia al respecto. Su presidente, Enrique Carril, aseguraba ayer que "hasta la fecha", no ha recibido ninguna notificación oficial y no sabe qué actuación se llevará a cabo. Así, "hasta que no me reúna con la junta directiva y los vecinos, y conozcamos los detalles de la actuación, no puedo opinar", concluía.

Café Bar Nuevo Labra

En este establecimiento, situado en la esquina de plaza de España con la calle Antonio López, no tienen muy claro cómo les puede afectar la peatonalización: "Depende de cómo se haga. Si instalan puestos artesanales y se organizan actividades para niños, quizás puede ser positivo, pero si no hacen nada, esto se queda desierto", señalan, aportando como opción dejar la plaza abierta al tráfico por las mañanas y convertirla en peatonal y libre de aparcamientos las tardes y fines de semana. También comentan que allí aparcan los trabajadores de la zona, porque hay varios organismos oficiales con muchos empleados que utilizan su vehículo privado, "y todo el que aparca aquí, entra a tomar un café".

La Nueva Taberna

En este bar de la plaza de Argüelles no se creen que se vaya a peatonalizar la zona. "¿Dónde se van a meter tantos coches?", se cuestionan. Y no saben cómo les puede afectar: "Ahora la gente que deja el coche por aquí entra a desayunar, pero cuando vengan paseando con más tranquilidad, puede que se regenere el barrio".

Repartidor

Un repartidor de El tío de las papas -empresa malagueña dedicada a la elaboración y distribución de snacks-, que ayer visitaba algunos de los establecimientos de la zona, afirmaba estar "en contra" de la peatonalización "porque no podríamos trabajar. ¿Cómo suministramos a todos nuestros proveedores?".

Técnico de Saimaza

Al salir del bar de la plaza de Argüelles, Julián, del servicio técnico de Saimaza, comentaba ayer que "si se peatonaliza la plaza, hay que poner una zona de carga y descarga porque si no, para los profesionales que vamos de bar en bar es un fastidio". Contaba que, en su caso, "cuando voy a reparar una máquina, no sé qué avería me encontraré y si no puedo entrar con el coche, tendría que ir cargado con una bolsa grande de herramientas sin saber qué necesito. Por eso, me parece bien que peatonalicen, pero poniendo una zona de carga y descarga".

Glóbola

En este parque infantil, situado en la esquina de plaza España con la calle Costa Rica, están de acuerdo con la peatonalización, principalmente por la seguridad de los niños que acuden allí, pero entienden el problema que puede suponer para los padres el no poder aparcar cerca y también para los trabajadores del entorno.

Laboratorio Echevarne

En este laboratorio de análisis clínicos e industriales ubicado en la plaza de España piensan que le afectaría de manera negativa la peatonalización. "Muchos pacientes son personas mayores que los trae algún familiar en coche y tendrían problemas para llegar hasta aquí. También tendríamos dificultades para que nos trajeran las muestras de los pacientes y el material", indican.

Tienda Piruleta

Mamen, la dueña de la tienda de golosinas Piruleta, considera que la plaza de España "es de las más abandonadas de Cádiz y lo que le faltaba es que sea solo para viandantes, porque ahora hay movimiento gracias a la gente que aparca aquí. Si no, esto estaría muerto. De hecho, los fines de semana esto está muerto y cuando hicieron el Día sin coche estaba desierto, daba pena. Lo importante es que le den más vida a esta plaza".

Vecino de plaza de España

Un vecino de la plaza de España comenta que no está de acuerdo con la peatonalización. "Para los que no tengan garaje es un fastidio y es verdad que los coches molestan, pero eso trae público y da más vida a la plaza. Si se van a hacer actividades, que corten el tráfico ese día y punto".

Casa Tomás

En esta cafetería y tienda de alimentación piensan que "lo que hay que hacer es, en vez de peatonalizar, darle vida a la zona. Si no hay nada, ¿qué peatón va a pasar por aquí? Tendría sentido si hubiera comercios pero no hay nada". Sugieren poner talleres de artesanía y tiendas de souvenir en las bóvedas. Y cuestionan que se lleve a cabo la peatonalización "porque dejarían de ingresar el dinero de la zona azul".

Centro Veterinario

En el centro veterinario Plaza de España, situado en la calle República del Salvador, están totalmente en contra de la peatonalización. Inmaculada Pérez, una de las empleadas, afirma: "No sé qué pretenden que hagamos las personas que tenemos coche. ¿Dónde aparcamos los vecinos? ¿Van a dejar de cobrarnos el impuesto de circulación? ¿Van a bajarnos el IBI? Porque si van a limitar el acceso del público, el local deja de ser interesante desde el punto de vista comercial. Además, nos cambiarían las condiciones iniciales de cuando montamos el negocio". Destaca que los animales que llegan a este centro están enfermos y tienen que traerlos en vehículos privados, porque no permiten su entrada en los autobuses y muchos taxis tampoco están dispuestos a transportarlos. "Para mí, no hay ninguna ventaja. Creo que esta medida no es buena para el comercio. Hay cosas más importantes que abordar en la ciudad".

Trabajadores de la Junta

Muchas de las personas que trabajan en el edificio de la Junta de Andalucía que se encuentra en la plaza de España no están de acuerdo con la peatonalización, porque vienen de otras localidades de la provincia y "el transporte público, salvo el de San Fernando, es horroroso porque no tiene una frecuencia adecuada y no funciona bien, con lo cual, siempre tenemos que tirar del vehículo particular", comenta una empleada de la Junta, quien asegura: "Yo me vendría si pudiera en transporte público". Otro trabajador afirma que le parece bien la peatonalización. "Los coches aquí no aportan nada, pero no pueden peatonalizar sin dar una solución a todas las personas que vienen a trabajar en coche", manifiesta.

Asamblea ciclista

"Muchas veces nos atrapa el miedo al cambio y pensamos que vamos a perder. Y es un miedo injustificado", afirma Moisés Velasco, de la Asamblea Ciclista de Cádiz, quien asegura que según estudios técnicos e informaciones contrastadas, la peatonalización no supone un problema para el comercio, el turismo y la actividad económica, sino al contrario: "Es la mejor plataforma para impulsar la actividad económica", porque "los espacios que se peatonalizan o reducen el uso del coche terminan convirtiéndose en espacios de vida social y económica". En su opinión, la plaza de España está muerta "porque se ha convertido en un parking" y su peatonalización junto con Argüelles "daría un vuelco a la ciudad. El Gobierno que se atreva a hacerlo tiene garantizada la victoria en las próximas elecciones".

Ecologistas en acción

Daniel López, miembro de Ecologistas en acción, habla también de las bondades de la peatonalización de esta zona, algo que considera que es "una operación exigible para poder recuperar estas plazas, porque están colapsadas por los coches y motos". Señala que los precedentes que hay en la ciudad, como las calles San Francisco o Ancha, "no han supuesto una merma para la actividad comercial, sino al contrario".