La Olimpiada Marianista llena los hoteles de Cádiz

La celebración de la cuadragésima Olimpiada marianista en Cádiz, que se celebrará a finales del próximo mes de diciembre, va a poner el cartel de completo en la mayor parte de los hoteles de la ciudad. Más de dos mil atletas participarán en estos juegos deportivos que cada año se celebran en un colegio marianista de todo el país.

En esta ocasión, la elección de Cádiz se debe a la celebración de los 125 años de la presencia de los marianistas en la ciudad. En este acontecimiento deportivo estará presentes alumnos procedentes de Madrid, Valencia, San Sebastián, Valladolid, Ciudad Real, Zaragoza o Vitoria. Junto a las actividades deportivas también participarán en eventos culturales y visitas turísticas.

La organización de la Olimpiada calcula que además de los 2000 atletas visitarán la ciudad algo más de 3000 familiares y amigos datos, que nos corrobora Vicente Ortega de la oficina de Viajes Barceló que es la agencia de viajes encargada de gestionar las estancias de los visitantes,El Colegio San Felipe Neri cuenta con la ayuda y la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz y especialmente de las delegaciones de Juventud, Deportes, Turismo y Tráfico sin las cuales dicen es imposible traer a nuestra ciudad más de 5000 personas durante 4 días.El colegio también está ha recibido la colaboración y de diversos empresas de Cádiz con las que pretenden hacer una ruta de la tapa olímpica así cómo distinguir a comercios de la ciudad con el llamado Sello Olímpico.

Una de las actividades que realiza el colegio con la Delegación de Turismo es el denominado selfie Olympics.

Por la ciudad estarán localizados una serie de puntos de interés turístico e histórico donde cualquiera puede hacerse un selfie y twittearlo. Los mejores recibirán premios y servirá para promocionar nuestra ciudad a toda la comunidad olímpica.

La oficina de B The Travel Brand de Cádiz es la encargada de gestionar los viajes y la estancia de los deportistas. Vicente Ortega, responsable de la oficina nos confirma la importancia de este evento para Cádiz. “Pocos eventos tienen una repercusión como esta en la ciudad de Cádiz. No son solo los dos mil deportistas, sino también muchos acompañantes. Del 26 al 30 de diciembre, Cádiz se va a ver inundada por toda la familia marianista. No sólo los hoteles se van a ver beneficiadas por las Olimpiadas Mariansitas son que también le restauración, los comercios.. El colegio San Felipe Neri, en colaboración con el Ayuntamiento organiza muchas actividades culturales que dan a conocer la ciudad, cultural y por supuesto gastronómicamente. Y eso, las familias y los acompañantes de los alumnos mariasnitas lo agradecen mucho. Todos los días recibimnos llamadas de padres de alumnos de los colegios marianistas de otras ciudades pidiendo información sobre reservas. También están descargadose la aplicación para móviles que hemos desarrollado junto al colegio para reservar desde la misma aplicación. Cádiz es un destino muy deseado para la familia olímpica marianista”

El Colegio es consciente que este evento es un buen escaparate de la ciudad. Por eso, en colaboración con el Ayuntamiento, organiza visitas a los museos, y demás activos culturales de la ciudad. Especialmente quieren invitar a los visitantes al Yacimiento Gadir y al Teatro Romano.

Ortega destaca que para su empresa es muy importante la Olimpiada Marianista, pues gracias a pasadas olimpiadas, muchas familias se han hecho visitantes habituales de Cádiz y por tanto, clientes que en muchos momentos vacaciones o fines de semana cuentan con sus servicios.