Odón Elorza menosprecia los orígenes andaluces de la diputada gaditana Noelia Vera

La emisión del programa 'La Sexta Noche' el pasado sábado dejó una agria polémica tras las palabras que el socialista vasco Odón Elorza dirigió a la diputada de Podemos Noelia Vera mientras discutían acerca de la situación de Cataluña. El político menospreció varias veces a la gaditana al espetarle, en un momento del programa, "Oye, eres más educada que yo, ¿eh?Para ser andaluza, eres mucho más educada que yo", una frase que ha levantado ampollas y ha generado multitud de respuestas en Twitter y otras redes sociales.

Además de esta frase, Elorza continuó su ofensa diciéndole a Vera que "Tenéis mucha más gracia y mucho más respeto-dijo en referencia a los andaluces-, porque tenéis talante y tú no tienes talante". La diputada de Podemos no se quedó callada y respondió al vasco que "¿Qué tiene que ver con que sea de Andalucía? Un poco de respeto", añadiendo que "Para ser andaluza he sido bastante educada escuchando a todo el mundo".

Las reacciones no se han hecho esperar y han sido varios los políticos andaluces de distintos colores los que han mostrado su repulsa por esta nueva forma de desprecio a nuestra comunidad. Entre ellos, la presidenta de la Junta, Susana Díaz; el líder del PP-A, Juanma Moreno; y la diputada de Podemos en el parlamento andaluz, Teresa Rodríguez.

El propio Odón Elorza, ante la multitud de reacciones que han generado sus desafortunadas palabras, ha contestado en Twitter reconociendo, a medias, su metedura de pata.