El Obispado deja una puerta abierta a que el Perdón procesione en 2018

El Obispado de Cádiz y Ceuta dejaba ayer una puerta abierta a que la cofradía del Santísimo Cristo de El Perdón y María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos pueda procesionar en 2018, un día después de que se diera a conocer el decreto firmado por el vicario general de la Diócesis, Fernando María Campos, por el cual la hermandad, tras los sucesos de la pasada Semana Santa, era sancionada con dos años sin salir y con la destitución de su Junta de Gobierno. En un comunicado emitido por la Diócesis, se explicaba que en los dos años, la cofradía, acorde con lo recogido en el Estatuto Base, celebrará los actos de culto internos. Pero "si en un plazo distinto, se considera que no volverán a repetirse hechos como los vividos hace unas semanas, se procederá a la celebración del Cabildo General de elecciones y la consiguiente recuperación del culto externo".

En este sentido se manifestaba igualmente Alfonso Caravaca, director del Secretariado Diocesano para las Hermandades y Cofradías de Cádiz, señalando que "no tenemos ningún interés especial en que la hermandad se quede sin salir, pero no podíamos pasar por alto lo que hemos considerado un acto de desobediencia total a pesar de que intentamos por todos los medios que se recondujera la situación". Mostró su confianza "en que se pueda encauzar lo antes posible", apostillando que "a nadie, empezando por el obispo y terminando por el último hermano, le gusta recurrir a un proceso de sanción". Caravaca añadía que si en los próximos meses la vida de la hermandad se normaliza, se recupera el culto interno y se presenta una candidatura que reúna los requisitos que solicita la Iglesia, no se descarta que la cofradía de Santa Cruz vuelva a procesionar en la Semana Santa de 2018.

De la misma manera ayer se conocía que el cofrade Francisco Pedreño regirá como comisario la cofradía del Perdón durante el plazo estimado de dos años si antes no se reorganiza la cofradía, cogiendo de esta manera el mando después de que el decreto diocesano de esta semana destituyera a la Junta de Gobierno, cuyos miembros no podrán presentarse como candidatos para juntas de gobierno de cualquier hermandad en un plazo de diez años salvo licencia expresa del delegado episcopal competente. Pedreño, nombrado por el Secretariado, del que es miembro en su permanente, tiene experiencia como comisario en hermandades que en su día fueron intervenidas por la Iglesia como Prendimiento, Borriquita, Medinaceli o Columna. También fue hermano mayor de la Buena Muerte. Alfonso Caravaca señalaba ayer que Pedreño "es la persona idónea, un hombre de Iglesia y conciliador en la que confiamos plenamente".