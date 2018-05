Nuevos modelos de rehabilitación para el desarrollo urbano de Cádiz

Dice el arquitecto Manuel González Fustegueras que "aún no hemos sido capaces de generalizar nuevas formas de intervención y de gestión urbana que den a la rehabilitación sostenible el papel de impulsora de un cambio de modelo en el desarrollo urbano al servicio de la sociedad, priorizando el acceso a una vivienda digna y asequible". Por este motivo, el Colegio de Arquitectos de Cádiz y la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta han puesto en marcha una jornada que reunirá mañana en el salón de actos del colegio a voces y experiencias de gestores que han protagonizado y participado en modelos llevados cabo en otras ciudades para ver si es posible importarlo a Cádiz y, de este modo, "abrir el debate y propiciar escenarios de encuentro ante estos nuevos paradigmas".

Así lo planteaban el decano del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Fernando Mejías, y el delegado de Fomento, Federico Fernández Ruiz, en un encuentro mantenido con Diario de Cádiz para presentar la jornada Instrumentos para la rehabilitación Integral de Tejidos Urbanos: experiencias recientes, por la que pasarán el arquitecto gaditano González Fustegueras, que introducirá la jornada; Daniel Morcillo, jefe de Rehabilitación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid; Jordi Mas Herrero, arquitecto y teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet; Juan Rubio del Val, jefe del Área de Rehabilitación Urbana de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda; María del Mar González, psicóloga comisionada para el Polígono Sur de Sevilla, y Joaquín Muriano, arquitecto y director provincial de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Consejería de Fomento de la Junta).

Se han invitado a Ayuntamientos, vecinos, empresarios y agentes implicados

"Los tiempos están cambiando y el modelo de rehabilitación que se ha llevado a cabo hasta ahora no es válido. Tenemos que plantear la transversalidad, sobre todo si observamos actuaciones anteriores, pues cuando hablamos de rehabilitación integral se quedaba en el hecho edificatorio y si hay fracaso, que lo hay, es porque no se ha rehabilitado en otros aspectos", explica Fernando Mejías, en relación a una rehabilitación que trascienda hacia el empleo, la cultura, las políticas sociales, de educación, etc. "Y tenemos que añadir un factor muy importante como es la sostenibilidad".

La Junta de Andalucía, a través de Fomento y la Agencia de Vivienda, tiene esta preocupación y "pensaron que los arquitectos éramos buenos compañeros de viaje".

El delegado de Fomento y Vivienda plantea en este apartado la necesidad de abrir el debate y reflexionar sobre la rehabilitación en el casco histórico teniendo en cuenta el momento y la realidad de la ciudad en la que estamos, "así que había que plantear cómo multiplicar los panes y los peces con los recursos que tenemos". Y la respuesta, dice, está en el urbanismo.

Para ello es fundamental ver el papel que desempeña cada agente -administraciones y sector privado- , sobre lo que se pretende abrir el debate, "y la colaboración entre todos". Aprovecha para lanzar que "en la etapa anterior la Junta era atendida como un promotor privado más, pero se trata de ver cómo afinamos para que vengan buenos resultados y pronto, pues tratarnos de igual a igual tiene unos réditos extraordinarios".

En el caso de Cádiz, además, la situación es complicada por el precio del suelo y las expectativas de otras materias como la turística, por lo que "es necesario crear escenarios para que las administraciones públicas y los promotores privados tengan las facilidades de cara a la creación de vivienda social, por ejemplo", señala en relación a la revisión de los planes generales, focalizando los problemas y ofreciendo respuestas incluso "desde planes especiales o de ordenanzas", e incluso ampliar las miras de políticas de vivienda "al área metropolitana de la Bahía".

Y antes de mirar hacia adentro, se importarán los modelos de Santa Coloma de Gramanet, donde se hizo rehabilitación privada bajo el liderazgo de lo público; de la transformación integral del Polígono Sur de Sevilla; la experiencia de la Ciudad de los Ángeles y una experiencia reciente de regeneración urbana en Zaragoza. Intervenciones que servirán, también desde la autocrítica, para reabrir el debate sobre la actuación en Cádiz.