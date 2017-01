Nuevos destrozos en la Necrópolis del Parque Varela

No es la primera vez que ocurre, pero no por ello es menos denunciable y menos reprobable. Parte de la Necrópolis de Gades, ubicada en el parque de Varela, apareció ayer destrozada por culpa de unos vándalos e incívicos que no son capaces de mostrar las más mínimas normas de educación.

Se trata de unas tumbas romanas que han aparecido esparcidas por varias zonas del parque, desplazadas de su ubicación original. Como decimos, este espacio ha sido ya objeto de actos vandálicos de distinta índole, como pintadas y destrozos de diversa consideración.