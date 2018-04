Nueva limpieza de choque en las tuberías del entorno de San Juan de Dios

La empresa municipal Aguas de Cádiz está realizando una nueva limpieza de choque del saneamiento del entorno de la plaza de San Juan de Dios, que es el paso previo para la limpieza de la gran galería subterránea que recorre la calle San Juan de Dios (una de las más importantes de la ciudad), después de las obras que se han realizado recientemente para habilitar hasta ocho pozos de acceso a esa galería.

Con esta limpieza de choque, según explican fuentes municipales, se evita que los residuos que se acumulan en las alcantarillas terminen en esa galería que recorre la calle San Juan de Dios. Y entre esos residuos, reseñan especialmente desde Aguas de Cádiz la enorme acumulación de toallitas higiénicas que los usuarios arrojan al váter y provocan la obturación de las bombas de impulsión. La limpieza se está realizando en las calles Nueva, Mendizábal y Cristóbal Colón, repitiendo la operación que ya se ejecutó en octubre, aunque desde entonces en la estación de bombeo de San Juan de Dios se han seguido realizando labores de mantenimiento.

Desde el Ayuntamiento se explica que una vez se hayan acondicionado las redes de saneamiento de las calles antes citadas, se procederá a la limpieza de la galería subterránea que desemboca en el Campo del Sur, lo que hasta ahora no se podía hacer por falta de seguridad para los operarios que tuvieran que acceder hasta esa instalación que alcanza los quince metros de profundidad y porque según la legislación vigente los accesos no podían estar separados más de 25 o 30 metros unos de otros, lo que no se cumplía en San Juan de Dios. Esta limpieza se hace con el objetivo de "mejorar el drenaje de la zona de San Juan de Dios para paliar los problemas de inundaciones en la zona cuando hay fuertes lluvias", explican fuentes municipales.