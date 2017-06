Nueva y fácil forma de abrir botellas

3 de junio de 1877. El industrial gaditano Carlos Mayer, propietario de la fábrica de cerveza y gaseosa establecida en la calle del Puerto, no repara en gastos para aplicar a la fabricación de sus productos todos los adelantos de la época presente, y acaba de introducir una nueva forma de botellas en las que no hay necesidad de hacer esfuerzo alguno para abrirlas, de manera que con sólo introducir un dedo en el cuello de la botella y hacer una ligera presión para romper el tapón, con lo que se ahorran molestias y pérdida de tiempo en esa operación.

l En sustitución de la desaparecida Guardia Rural, el Gobierno destinará a Jerez más miembros de la Benemérita para la seguridad de personas y haciendas.

Exámenes escritos

4 de junio de 1902. Implantación de los exámenes por escrito. La nota de actualidad en estos días está en las aulas de los establecimientos de enseñanza, donde se celebran los exámenes de fin de curso de los alumnos no oficiales, este año con la novedad de preceder al tradicional examen oral uno por escrito, obstáculo de no poca altura que se ofrece en proporciones gigantescas ante los ojos de los estudiantes. Acaso este primer intento no dé todo el buen resultado que se ha propuesto con su reforma el ministro de Instrucción Pública, pero si se mantiene en los cursos venideros se elevará bastante el concepto del grado de Bachiller, ya que las pruebas son de mayor dificultad que lo han sido hasta ahora, desapareciendo la desproporción entre el gran número de sobresalientes y el de aprobados y suspensos.