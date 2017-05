Navarro: "Las pruebas aconsejan no apartar al agente del servicio"

El concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico, David Navarro, se refirió ayer por primera vez al caso en el que se investiga a un agente de la Policía Local de Cádiz en una operación contra la pornografía infantil en internet para explicar que no ha sido apartado del servicio “porque las pruebas que va manejando la Policía Nacional, de las cuales tiene informada a la Intendencia de la Policía Local, así lo aconsejan”. Navarro no quiso desvelar nada más aclarando que es la Policía Nacional la que está llevando la investigación “con absoluta discreción, y nos ha pedido que no comentemos nada”. El agente no está apartado de su puesto de trabajo, aunque sí pidió hace unos días una baja médica. Sí quiso romper una lanza por la Policía Local gaditana, de la que fue miembro hasta que entró en la política. Por ello, Navarro recordó que el agente que “presuntamente” ha cometido ese “posible” delito “no lo ha hecho como policía local en el desempeño de sus funciones sino como particular”. Y aprovechó para referirse a dos casos “puntuales”, tanto el relacionado con la pornografía infantil como el del agente que ha sido apartado del servicio por una presunta malversación en el cobro de multas, a su juicio hechos que “para nada embarran o enturbian la honestidad, profesionalidad e integridad de la Policía Local de Cádiz”. Insistió en que “son hechos puntuales” que “no manchan la magnífica imagen que ofrece a diario y que ha demostrado en numerosas ocasiones el servicio que realiza por la ciudadanía”. El agente ha sido investigado desde hace meses desde la Unidad Central de Madrid, que alertó a la Comisaría Provincial de Cádiz para que sus agentes de la Unidad de Delitos Tecnológicos procedieran a tomarle declaración. Fue detenido y puesto en libertad tras declarar, aunque sus ordenadores están siendo intervenidos por orden judicial con el objetivo de hallar o no indicios de su vinculación a esta operación. Todo parece indicar que la investigación será larga y laboriosa.