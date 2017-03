Navarro: "Es la única manera de garantizar el acceso a la energía a todos"

El presidente de Eléctrica de Cádiz, David Navarro, afirmó ayer que "la única manera de garantizar el acceso a la energía y un consumo mínimo vital a las familias vulnerables es aprobar la propuesta de Bono Social que hay encima de la mesa y en el que ha estado trabajando el tejido asociativo de la ciudad en este último año y medio".

David Navarro ha explicado que actualmente la propuesta del bono estatal no se puede aplicar en Cádiz "debido a que Eléctrica de Cádiz no es una comercializadora de referencia, por lo que pese a que Endesa, uno de los accionistas de la empresa municipal, paga parte de este bono, no se pueden beneficiar los gaditanos y gaditanas".

Navarro ha señalado que "actualmente, no se puede poner el bono estatal en marcha porque el Gobierno Central no existe un reglamento para ello" y si "tenemos en cuenta los antecedentes, la alta probabilidad de elecciones y la falta de consenso en esta materia, la reforma del bono social puede retrasarse de manera indefinida".

Con respecto al compromiso de Eléctrica de Cádiz de no cortar la luz a personas en situación complicada, dijo que "eso lo deberían haber dicho antes" pero insistió en que la única fórmula es la del bono social local que ha sido consensuado con muchos colectivos.

Por otro lado, incidió en el hecho de que el bono local no va a ser perjudicial para los beneficios de Eléctrica de Cádiz, que el año pasado ascendieron a 15 millones, "porque no llegarían ni siquiera al 4% del total".