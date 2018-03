Navarro dice que "no altera para nada" las cuentas municipales

"Esta sentencia no altera para nada la estabilidad de las cuentas municipales ni del Consistorio". El concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, se mostró ayer tranquilo por esta sentencia. Así, dijo que el "único motivo" por el que se anula el presupuesto es la no venta del hotel de la tribuna del Estadio, "que no su inclusión en el presupuesto, un aspecto que no se puede conocer hasta que no se ha liquidado el ejercicio". Navarro volvió a hacer una acusación velada al PP "porque debe dar explicaciones sobre las presiones que realizó a determinados empresarios hoteleros interesados en la operación para que estos no se presentasen".

Así, con el argumento del informe del interventor sobre las posibles consecuencias que podría traer su no venta era el incremento del período medio de pago y de la deuda con los proveedores, "desde que llegamos a este ayuntamiento, estos cobran dos meses antes y la deuda se ha reducido en más de 32 millones".

Navarro reconoce que el hotel no se ha vendido pero añade que no ha tenido ninguna repercusión en la gestión diaria y en la rutina de este ayuntamiento: "Los funcionarios cobran antes de final de mes, los proveedores antes que nunca y, además, han visto reducida su deuda".

El concejal de Hacienda entiende que una vez que se aprueben los nuevos presupuestos ya quedará sin efecto esta sentencia, aunque reconoce que ahora tienen una ardua labor burocrática para adaptar las cuentas a los presupuestos de 2014.

Navarro afirma que el tribunal no tuvo en cuenta ni la reclamación por los 8,1 millones de ingresos procedentes de la Junta, ni tampoco en el procedimiento, que se estima que ha sido correcto.

El concejal de Economía dijo que ésta era "un nuevo intento de boicotear la gestión de este equipo de gobierno por parte del Partido Popular". Por último afirmó que todavía tienen que valorar si van a presentar recurso.