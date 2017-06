David Navarro llevará al Juzgado a Ignacio Romaní por Venezuela

Una nueva polémica entre concejales de la Corporación municipal acabará en el Juzgado. El concejal de Seguridad Ciudadana, David Navarro, ha decidido emprender acciones legales contra el portavoz del PP, Ignacio Romaní, tras sus manifestaciones en el Pleno del pasado viernes en la propuesta que el Grupo Municipal Popular presentó para mostrar su solidaridad con el pueblo venezolano.

El abogado de Navarro informó ayer que toma esta determinación debido a que Romaní acusó al edil de Por Cádiz sí se puede de "justificar los muertos" en Venezuela. Asimismo, "manifestó que le daba miedo" que este edil "fuera el responsable político de la Policía Local de Cádiz", además de indicar que "lleva arma". Ambas "afirmaciones falsas" han sido consideradas tras su estudio como "injuriosas y calumniosas".

Desde la defensa de Navarro se considera que "en ningún momento" en su intervención en el Pleno para defender la postura del equipo de Gobierno en este asunto se "justificó muerte alguna", sino que "exigió al Partido Popular que se solidarizara con los muertos en las protestas callejeras por presunta responsabilidad, como se ha podido ver estos días en los medios de comunicación, de manifestantes que ejercían y ejercen actos de violencia".

Asimismo, también indicó el letrado que Romaní "falseó la verdad" al conocer que Navarro "no puede tener arma alguna, en cuanto se encuentra en excedencia de su puesto de trabajo como Policía Local desde hace años". Por este motivo, afirmó que "acusar a David Navarro de tener arma es acusarlo de un delito", ya que el concejal de Podemos "no puede tenerla por no ser ya policía local y carecer de licencia para ello".

Con estos argumentos, el letrado apuntó que lo dicho por Romaní significa algo "más allá que un mero acto de demagogia política", ya que se le acusó de "una afirmación falsa y que no responde con su intervención en dicho pleno respecto a la justificación de los muertos, y de un delito, portar arma".

Por todo ello, se determinó al valorar esta intervención "instar las acciones judiciales pertinentes para dar la posibilidad al señor Romaní de retractarse para dar la posibilidad al señor Romaní de retractarse".

Por último, el abogado señaló que, aunque Romaní se retracte o no de estas manifestaciones, "debe públicamente denunciarse la permanente incitación con acusaciones falsas, con insultos y con gestos de escaso sentido democrático con los que miembros de la oposición, entre ellos sin duda el señor Romaní, nos tienen acostumbrados", sobre todo por reflejarse como "víctimas de un clima enrarecido que ellos con sus desmesuradas y provocativas intervenciones incitan".

La defensa de David Navarro entregará en los próximos días la papeleta de conciliación para que se celebre el acto de conciliación, a partir del cual, si no hay avenencia entre las partes, se interpondrá la correspondiente querella.