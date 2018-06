Navarro y Fernández: el cruce de acusaciones entre los dos últimos concejales de Hacienda

Los presupuestos motivaban ayer un cruce de declaraciones entre el concejal de Hacienda, David Navarro, y el edil del PP José Blas Fernández. Según Navarro, "es curioso y bastante lamentable que tras 33 años viviendo de la política Fernández no tenga ni idea de cómo funcionan unos presupuestos, ahora entiendo por qué dejó en el Ayuntamiento de Cádiz una deuda de 275 millones de euros". Navarro se ofreció a explicar "personalmente" a José Blas Fernández "la diferencia que existe entre unos presupuestos y la liquidicación, para que de esta manera pueda entender que "los presupuestos de 2018 destinan 5 millones de euros más a Servicios Sociales y Protección Social que los del 2014, es decir un 33% más en esta partida, así lo recoge la información proporcionada por la Intervención de este Ayuntamiento". Por su parte, Fernández recalcó que "la liquidación del Presupuesto de 2014, último gestionado al 100 por cien por el Gobierno de Teófila Martínez, refleja una inversión social de 16,7 millones de euros (16.689.627 euros), mientras que el presupuesto aprobado refleja en ese mismo apartado 14,5 millones de euros (14.552.769,41 euros)". El edil popular señaló que esos dos datos son tan irrefutables "como la ignorancia en la materia de Navarro, y reflejan lo que se gastó en 2014 en el capítulo de Servicios Sociales por una parte y lo que prevé gastar Podemos en ese mismo capítulo en 2018. Que el equipo técnico que colabora con Navarro no quiera comparar liquidaciones con presupuestos es un problema suyo". Transmitió su apoyo a Navarro "ante la incomprensible decisión de Pedro Sánchez de no ofrecerle el Ministerio de Hacienda. Si no fuera por la gravedad que supone que este señor sea el responsable de las cuentas municipales sería para estar riendo dos días seguidos: intenta dar lecciones de economía siendo al único concejal de Cádiz que le han tumbado unos presupuestos por ilegales en los cerca de 40 años que llevamos de democracia".