Municipalización en el aire a 25 días

Poco más de tres semanas restan para que comience la temporada de playas. Pero el proceso de municipalización prometido por el equipo de gobierno parece haberse estancado, dejando una notable incertidumbre que habrá de resolverse de aquí al 1 de junio (apenas 25 días). En la tarde de ayer se truncó lo que a priori debiera ser un mero trámite dentro del proceso de municipalización de los servicios de limpieza de arenas, socorrismo y mantenimiento de módulos. El equipo de gobierno convocó los consejos de administración de Cádiz 2000 y de Aguas de Cádiz para aprobar y elevar a junta general de accionistas (el pleno del Ayuntamiento, en definitiva) las modificaciones estatutarias que permitan a la primera de las empresas hacerse cargo de esos servicios de playa que quiere rescatar el Consistorio. Pero el consejo de Aguas de Cádiz decidió -a propuesta de los representantes de PP y PSOE- retirar el punto del orden del día y abordarlo más adelante.

Esta situación se une a la tensión generada en el consejo de Cádiz 2000, donde los representantes del PSOE abandonaron la reunión por su discrepancia con el presidente de la empresa (el teniente de alcalde Álvaro de la Fuente), sacando de este modo adelante el punto en cuestión con su voto de calidad.

No obstante, el hecho de que Cádiz 2000 haya aprobado el cambio de su objeto social, para elevarlo a la junta general, y Aguas de Cádiz haya pospuesto ese punto genera una situación algo desconcertante. Y es que la primera no puede absorber unas competencias que aún tiene establecidas en estatutos la segunda de las empresas municipales. O dicho de otro modo, no pueden existir dos empresas municipales con las mismas competencias. Precisamente, esta era una de las críticas que la oposición lanzaba ayer respecto al planteamiento del equipo de gobierno, que convocó en primer lugar el consejo de administración de la empresa que tiene que asumir competencias, sin que previamente se celebrara el de la empresa que tiene que desprenderse de las mismas. Máxime cuando el presidente de ambas empresas es el mismo (el edil de Podemos Álvaro de la Fuente).

¿Y qué ocurre entonces ahora, después del frenazo que dio ayer el consejo de Aguas de Cádiz? Según la agenda marcada por el equipo de gobierno, el próximo viernes (12 de mayo) habrá pleno extraordinario para la aprobación definitiva de la memoria; para ello, el pleno deberá resolver las alegaciones presentadas.

Precisamente, esta era otra de las críticas ayer de la oposición, que no entendía la convocatoria de los consejos de administración antes de que se resolvieran las alegaciones.

Antes de ese pleno, el viernes se celebrarán también juntas generales de Aguas de Cádiz y de Cádiz 2000. ¿Pero irá a la primera la propuesta de cambio de estatutos después de que el consejo de administración no la abordara ayer? Esta es una de las incógnitas que dejó los consejos celebrados en la tarde de ayer, entendiendo la oposición que sería "cuanto menos llamativo" que en contra de lo acordado por los consejeros se elevara a la junta general la eliminación de algunas competencias.

Previamente a lo que ocurra ese viernes día 12, el martes se ha convocado la comisión informativa del Pleno para que el equipo de gobierno informe a la oposición sobre los informes que acompañan a cada una de las alegaciones presentadas a la memoria del proceso de municipalización.

Todo ello con el objetivo ratificado ayer por el Ayuntamiento de que el próximo 1 de junio los servicios de playas estén a pleno rendimiento con las plantillas, las infraestructuras y los equipamientos asumidos por el propio Consistorio. Una realidad bastante incierta después de que un mero trámite en el proceso de municipalización -la aprobación en los consejos de administración de los cambios del objeto social de Cádiz 2000 y Aguas de Cádiz- quedara ayer estancado.