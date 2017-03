Mujeres de Únicas y Valientes acusan al fotógrafo de utilizarlas para lucrarse

Mujeres del proyecto Únicas y Valientes han denunciado públicamente "la opacidad y poca transparencia de la asociación" del mismo nombre, "cuyos fines sociales son el apoyo a mujeres víctimas de cáncer de mama", según un comunicado de prensa emitido ayer.

Estas mujeres aseguran que tras solicitar al presidente de la asociación, Antonio González Herrera -el fotógrafo que realizó todas las instantáneas del proyecto-, una junta general extraordinaria con el fin de conocer el estado financiero de la entidad y enterarse de que la cuenta bancaria abierta, donde se ha estado ingresando los donativos, está a nombre de la tesorera -mujer de González-, "el señor presidente responde enviado un burofax a la señora secretaria, diciendo que no reconoce a ninguna socia solicitante, destituyéndola a esta última de su cargo".

Según el fotógrafo, las mujeres han confundido el proyecto con la asociación

Ante esto, las mujeres anuncian su desvinculación del proyecto Únicas y Valientes, "al ser utilizadas como mujeres y enfermas de cáncer de mama para presuntos fines personales". Y califican la actitud de González Herrera como "agresión machista" en el terreno psicológico, ya que se sienten "engañadas, utilizadas y víctimas emocionales por el impulsor y presidente de esta asociación".

Las afectadas han denunciado la situación en la Agencia de Protección de Datos y han pedido que no se haga uso de las imágenes de ellas tomadas por este fotógrafo.

Por su parte, Antonio González se mostraba ayer muy sorprendido con las declaraciones de estas mujeres. Aseguraba que el proyecto no tenía ninguna oficialidad pero se planteó hacer una exposición en Cádiz y les aconsejaron constituirse en asociación, con el objetivo de poder conseguir una subvención para organizar la muestra. "Ninguna de las mujeres quería hacer la asociación. Entonces, la constituimos entre tres personas en octubre de 2016. El 15 de enero de 2017 la dieron de alta en el Ayuntamiento de Cádiz", relataba el fotógrafo, quien explicó que mantuvo una discusión con estas mujeres porque tenían concepciones distintas: "El proyecto se creó con la idea de salir de Cádiz y ellas luego no quieren, prefieren que se quede aquí. Yo les dije que esa no era la filosofía del proyecto y a raíz de eso, las mujeres se autonombraron socias, pero sin hacer ninguna asamblea. Están mezclando lo que es el proyecto con la asociación, que se creó con el fin concreto de acceder a una subvención".

Antonio González afirmaba que recibió un burofax "reclamándome todo el soporte fotográfico de casi dos años, de fotos que he hecho yo gratis. Cuando les digo que el soporte fotográfico es de mi propiedad, ellas se enfadan. Yo entiendo su enfado, pero no voy a regalar un material que es mío. Demasiado que he estado casi dos años haciendo fotos y trabajando gratis".

Sostenía que la asociación "no tiene ninguna cuenta" y que "es falso" que haya usado el dinero recaudado para fines personales porque "se ha hecho todo para ellas". También manifestaba su desconcierto ante el comunicado de las mujeres, ya que habían concertado un encuentro hoy para ver el estado de las cuentas tras la venta de 780 calendarios y hablar sobre la exposición.

Insistía: "Puedo entender el mosqueo porque tienen una idea del proyecto completamente distinta a la mía, pero no entiendo que hagan esto. Me parece muy injusto".