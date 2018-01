"Montoro nos exige recortes que ni el Gobierno está cumpliendo"

El concejal de Economía y Hacienda del gobierno local, David Navarro, mostró ayer su disconformidad con el apercibimiento que el Ayuntamiento ha recibido del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por no haberse ajustado a los remanentes de tesorería que se habían comprometido. El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, "exige a los ayuntamientos sacrificios y recortes que el propio Gobierno Central no cumple".

David Navarro ha respondido de esta manera indignada a la carta que se recibió desde el Ministerio la pasada semana, en la que se amenazaba con una intervención a aquellos ayuntamientos que no cumplen con el plan de ajustes presentado. La amenaza va en serio, ya que ayuntamientos como el de Madrid, también gobernado por coaliciones de Podemos, ya lo han sufrido, incluso provocando crisis de gobierno. Pero aquí no se trata de Podemos o no Podemos. La misma carta la han recibido ayuntamientos de todos los colores en toda España. Sólo en la provincia la han recibido 25.

Ante "la petición de nuevos recortes por parte del Gobierno Central", Navarro ha señalado que "en ayuntamientos como el de Cádiz no necesitamos más recorte sino más inversiones en lo social para poder mejorar el servicio público", por lo que ha mostrado el posicionamiento contrario y frontal del equipo de gobierno a las exigencias anunciadas por el ministro Montoro. "Un Ayuntamiento con las dificultades en las que nos dejaron los anteriores mandatarios del PP no puede verse sometido a mayor contención del gasto social porque perjudicaría a los servicios públicos", ha asegurado en su misiva, aprovechando para situar el origen de los problemas de las cuentas municipales en el partido del propio Montoro.

A juicio de Navarro, lo que debería hacer el ministro es revisar la financiación autonómica de los ayuntamientos porque desde éstos se están asumiendo competencias estatales que no son recompensadas económicamente".

En esta línea, Navarro ha reprochado a Montoro que exija ahora a los ayuntamientos "sacrificios que antes no exigía a los ayuntamientos que estaban gobernados por el PP, unos sacrificios que, dicho sea de paso, ni siguiera cumple el Gobierno central".

El concejal de Economía y Hacienda ha lamentado también que los partidos de la oposición no se hayan pronunciado en esta línea y no se hayan opuesto claramente a las exigencias anunciadas por parte del Ministerio. "Hace falta un frente común para luchar contra los recortes que nos quieren imponer desde el Gobierno Central", asegura Navarro promoviendo un frente común municipalista.

Navarro ha subrayado que la amenaza de Montoro es un ataque económico pero también "antidemocrático" porque "sus medidas son coercitivas en la autonomía local y van contra el desarrollo normalizado de una institución pública como son los ayuntamientos". Navarro ha criticado que el ministro "sólo dé las opciones de recortar o intervenir las cuentas" e incluso "llega a hablar de disoluciones de los ayuntamientos", dice en una interpretación muy libre de la misiva.

Por último, el concejal ha enfatizado que "no podemos vivir con este nivel de intervencionismo asfixiante que está llevando a cabo este Ministerio y que ya ha dejado constancia de muchas medidas antidemocráticas como la intervención de las cuentas en el Ayuntamiento de Madrid".