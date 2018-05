Monedero, contra los "revoltosos" de la corriente anticapitalista

El cofundador y exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero ha acusado este lunes a la corriente de Anticapitalistas de intentar "crecer posiciones" con el asunto del chalé que han adquirido el líder del partido morado, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria, Irene Montero, por más de 600.000 euros, y ha advertido: "No son revolucionarios, son revoltosos y se equivocan a la hora de hacer análisis".

Así se ha pronunciado Monedero, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, antes de participar en la tercera edición de las jornadas literarias 'Letras en Sevilla' con la conferencia 'España o Españas', patrocinadas por la Fundación Cajasol y coordinadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.

Monedero ha considerado "triste" que los miembros de Izquierda Anticapitalista "aprovechen esta situación para intentar crecer posiciones", una corriente que, como ha recalcado, "apoya a la independencia en Cataluña, que nosotros entendemos que es un desliz, o que calla cuando un alcalde suyo vende armas a la dictadura de Arabia Saudí o cuando se condecora una virgen, que lo entendemos porque en su función de alcalde tiene que hacerlo", ha dicho en alusión al alcalde de Cádiz, José María González.

"Entrar en un linchamiento tan evidente demuestra que Izquierda Anticapitalista tiene la inveterada costumbre de hacer malos análisis", ha sostenido el exfundador del partido morado, que ha considerado que los miembros de esta corriente "no son revolucionarios sino revoltosos".

Entretanto, Monedero ha arremetido contra la prensa española por "construir un escándalo donde no lo hay". "Es muy fascinante que en el país de casos como Lezo, la Gürtel, la Púnica, los másters falsificados, de M.Rajoy, del cien por cien de los tesoreros del PP imputados por corrupción o de campañas dopadas con dinero público obtenido fraudulentamente a través de contratos públicos, llevemos más de una semana con el tema de un chalé donde dos personas jóvenes se han endeudado a 30 años", ha agregado.

Por eso, se ha preguntado "qué tipo de prensa tenemos en España" y "si no es cierto que, como decía un estudio de Oxford, tenemos la peor prensa de Europa en la medida en que esta semana un juez ha dicho que lo de las preferentes no era delito y no nos hemos enterado porque se pregunta por un chalé donde no había ningún tipo de delito".

Critica el "linchamiento mediático"

Después de esto, Monedero ha justificado la consulta que ha convocado el líder de Podemos para que las bases decidan si él y Montero deben dimitir por este asunto "en la medida en que los medios han construido de una cuestión personal en un problema de linchamiento mediático".

Tras criticar la persecución a la que son sometidos los dirigentes del partido, el fundador de Podemos ha advertido de que "está habiendo un trasvase de las líneas rojas que no se debiera consentir" cuando también ha hecho hincapié en que "lo que se hace con Podemos no se hace con ningún partido político, y la razón es intentar amedrentar a la gente que se mete en política fuera del PP, del PSOE o de Cs".

El mensaje que se lanza con esta persecución es, a juicio de Monedero, "si te metes en política en Podemos cuidado, que vas a pagar un precio".

Con todo, ha dicho que "no hay que confundir las cosas" porque la crítica de Podemos al exministro de Economía Luis de Guindos cuando adquirió su "cuarto ático" lo hizo "sabiendo que iban a subir el IVA, entonces lo compró antes". Además, ha incidido en que De Guindos "es responsable de que hayamos perdido 60.000 millones del rescate a los bancos: Cuando el mismo tipo que le regala a los bancos 60.000 millones se compra un ático de lujo, se ve que hay algo raro".

Monedero ha contrapuesto esto a la situación de Iglesias y Montero porque es "bastante desafortunado" que se monte "un escándalo" cuando son dos personas que "han cumplido radicalmente el código ético de Podemos cobrando tres veces el Salario Mínimo Interprofesional".