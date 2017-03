"Cádiz se vende mal fuera. Siempre ha tenido el defecto de no tener una marca"

Moisés Camacho forma parte de ese colectivo de gaditanos que, en los últimos años, ha tomado conciencia de la necesidad de recuperar la historia de la ciudad, de defender su patrimonio no sólo como un elemento dinamizador de nuestra maltrecha economía sino, también, como elemento esencial para preservar un legado de 3.000 años de historia. Está al frente de la Asociación para la Difusión e Investigación del Patrimonio, activo grupo que, junto a otros, está sacando los colores no solo a las administraciones sino también a aquellos ciudadanos que ignoran nuestro patrimonio.

-Supongo que la inversión de 5 millones de euros, por parte de la Junta, en el Teatro Romano es una buena noticia, nada habitual hasta ahora.

-La verdad es que somos escépticos porque las partidas destinadas al patrimonio acaban modificándose, acortándose y con tiempos de ejecución que se alargan.

-La verdad es que ya han pasado 38 años desde que se descubrió el Teatro y estamos donde estamos.

-Es que el Teatro Romano de Cádiz nunca ha sido un objetivo principal para la Consejería de Cultura de la Junta. Siempre ha estado un poco perdido, por lo que celebramos este nuevo interés. Aunque más vale más tarde que nunca, lo cierto es que esta apuesta llega tarde. Y llega ahora porque es el momento en que han visto que el Teatro les puede ser rentable; antes no lo era. El turismo cultural está en boga y con la crisis en el norte de África se está optando por España (como destino turístico), por lo que se intenta estimular los bienes culturales, aunque el Teatro Romano aún no es un BIC.

-La segunda fase de la operación ahora iniciada por la Junta actúa sobre edificios del Pópulo. ¿Qué opina usted de esta acción que algunos pueden considerar como arriesgada?

-La historia realmente no tiene algo que sea más importante que lo anterior. Lo que se puede derribar no tiene un valor histórico por lo que no lo veo mal. En su día nosotros ya abogamos por el traslado de la Guardería Municipal (bajo la cual está parte del Teatro y del castillo de la villa) Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que ésta es una ciudad habitada y que lo que se haga no puede afectar a la vida de los ciudadanos. Tiene que se ser una recuperación patrimonial sostenible.

-Hace unos años usted comentaba que para mantener el patrimonio el primer paso es concienciar a la población autóctona. ¿Hemos avanzado en este proceso?

-Sí. Hace unos años la gente no hablaba del patrimonio. La gente hablaba de monumentos pero no tenía conciencia del patrimonio como algo de la ciudad, algo suyo. Todavía queda mucho trabajo, pero creo que hemos conseguido que esté en boca de la gente, que los políticos hablan del patrimonio y que incluso metan fotos en las redes sociales. No obstante, la sociedad carece de un espíritu cultural, sobre todo los más jóvenes, que no le ven sentido al mantener el patrimonio por lo que hay que hacer una política educativa en los colegios, en los institutos.

-Hay muchos gaditanos que no han visitado los castillos, el Oratorio, el Museo...

-Sí, sí. Eso está a la orden del día. Hay gaditanos de 60 años que nunca han subido a la Torre Tavira. Conozco a gente que no sabe que el paseo de la Puerta de Tierra está abierto. Pero tenemos que avanzar. Los medios están haciendo bastante, pero hay que implicar a las asociaciones de vecinos y las administraciones tienen que dotar a estos espacios de más información.

-¿Por qué se nació ADIP?

-Nació por intereses culturales y de defensa del patrimonio, donde había un gran abandono. Hay que tener en cuenta que cuando nos organizamos aún no estaba abierto el paseo de la Puerta de Tierra y el Teatro Romano seguía cerrado, por lo que la ciudad tenía varios problemas en la gestión de su patrimonio. Así nacimos para que hubiese una voz que ejerciera presión sobre las institución y a la vez divulgara este patrimonio entre la ciudadanía.

-¿Satisfechos con el resultado obtenido?

-Lo estamos, claro. Siempre hay cosas negativas y positivas. Estar aquí nos cuesta nuestro dinero, porque no ganamos nada. Nos cuesta enemigos y que una parte de la opinión pública no entienda que nosotros veamos en el patrimonio un elemento de crecimiento de la ciudad y, por ello, se pongan frente a nosotros. A la vez, se nos acusa de querer ingresar subvenciones públicas cuando nunca las hemos tenido.

-Habla usted de enemigos.

-Enemigos políticos, evidentemente. Cuando desde los medios nos preguntas lo que pensamos sobre determinada obra y la criticamos, eso lleva detrás a una constructora, lleva la aprobación de la Junta, el Ayuntamiento o la Diputación. Todos estos colectivos llevan al plano personal estas críticas, sin atender a la legalidad, cuando lo que nosotros pretendemos es que se aplique simplemente la ley de protección del patrimonio.

-La Iglesia custodia una parte de nuestro patrimonio más importante. Sin embargo, salvo el trabajo eficaz en la Catedral, parece que se deja a un lado la atención a estos edificios.

-El tema de la Iglesia en Cádiz es algo curioso. Tenemos el mejor ejemplo de gestión del patrimonio en toda la ciudad, que es la Catedral; pero luego tenemos iglesias que se caen en pedazos o que están cerradas, o templos donde no se informa de los tesoros que guardan. Desde el Obispado siempre se nos ha dicho que su labor no es recuperar el patrimonio sino recuperar personas. Pero lo que no asumen es que a la gente también se le recupera realizando inversiones en el patrimonio, con el beneficio que ello puede incluir. Frente a ello, vemos en otras ciudades la apuesta que se hace por los templos. Cualquier ciudad que tiene una iglesia sabe explotarla, respetando que es una zona de culto. Sólo hay que ir a Roma para comprobar que es el turista el que mantiene su patrimonio religioso. Aquí hay casos como iglesia de La Pastora, que cuenta con un retablo magnífico y que es la primera en el mundo dedicada a la devoción de la Divina Pastora. Sólo por ello podría ser centro de peregrinación mundial y no se sabe aprovechar. Lo mismo pasa con la capilla del Pópulo, que se puede visitar previa petición. O el Hospital de Mujeres, con una capilla impresionante al igual de un edificio cuya visita no se fomenta para nada.

-El Oratorio es otro de esos ejemplos. Lo rescató de la ruina el dinero de la Junta pero hoy no se sabe aprovechar a pesar de su evidente valor histórico para la ciudad.

-Es un problema que se mantiene entre los propietarios (el Obispado) y la administración (la Junta) que no se ponen de acuerdo sobre su utilización. Además se desaprovecha su visita, que lo cierto es que no es cara.

-Junto a la Iglesia el restante patrimonio privado de la ciudad apenas es conocido.

-Considero que las casas palacios es una oportunidad perdida para Cádiz, más incluso que lo que supuso el Bicentenario. Si Cádiz tiene algo que lo distingue de otras ciudades en el mundo son sus casas palacios y su fortificación. Son valores patrimoniales esenciales, más en este año que celebramos el Tricentenario. Con ambas cosas Cádiz podría ser algún día Patrimonio de la Humanidad. Porque teatros romanos hay quince en Andalucía y barrios medievales los hay en cada pueblo. Pero esta estructura urbana es única.

-Tampoco se ha sabido aprovechar las torres miradores, sobre todo cuando con el Plan Andalucía 92 se planteaba su apertura al público si se utilizaba dinero público para su reforma.

-Es verdad. Fue un proyecto desaprovechado. Hoy, sin embargo subir a una torre mirador es una tarea ardua y difícil, salvo la Torre Tavira. Yo cuando hablo de patrimonio en Cádiz hablo de tres capas: las torres con las azoteas que ofrecen una ciudad totalmente distinta al Cádiz a pie de calles, para terminar con el Cádiz del subsuelo, otra parte de nuestro patrimonio que tampoco se sabe aprovechar.

-¿Cómo se compatibiliza la defensa del patrimonio con el desarrollo turístico?

-Es necesario atraer al turismo que apuesta por la cultura, pero siempre pensando con la cabeza y sin llegar al modelo turístico de Barcelona. Aquí debemos defender un turismo sostenible, un turismo de experiencias porque los nuevos visitantes están cambiando el modelo de turismo tradicional. Ahora no se quiere llegar a una ciudad y entrar en masa en los sitios, sin poder contactar con la población de la zona. A la vez, hay que retocar los horarios de apertura al público, porque los actuales no son asumibles. Debemos mirar, otra vez, el ejemplo de la Catedral, abierta todo el día mientras que el Museo cierra a las dos en verano y el Teatro Romano tiene un horario incomprensible cerrando a las cuatro de la tarde.

-¿Y los hoteles? Ahora se anuncia uno nuevo en el centro histórico.

-No sabemos el impacto que tendrá, pero es positivo recuperar un edificio que estaba abandonado, a punto de caerse. Lo que no sabemos es si la ciudad a la larga se va a convertir en una ciudad hotel, como ha pasado en otros lugares, donde los centros históricos son centros turísticos sin cultura urbana.

-En todo caso, Cádiz tiene un casco antiguo muy poblado.

-Eso es una garantía hasta que no lo sea. Le pongo el ejemplo de Sevilla. Hace 20 años en el barrio de Santa Cruz había vida vecinal; ahora, sin embargo, se ha convertido en un barrio puramente turístico.

-¿Cádiz se vende mal fuera?

-Sí, sí. Cádiz siempre ha tenido el defecto de no tener una marca. Cuando pensamos en otras ciudades, todas tienen una marca muy definida. Jerez es la ciudad del vino y en Cádiz no tenemos nada definido. Hemos intentado lo de los tres mil años, pero no ha funcionado. Falta algo que identifique claramente a la ciudad. Se ha intentado pero sin éxito. La cuestión es que cuando hablamos de tres mil años de historia tenemos el problema de que los vestigios que tenemos para vender de esta época son dos sarcófagos. Por eso tenemos que vender otras cosas. Como las casas palacios y las murallas.

-Hay otro patrimonio cada vez más relevante que es el etnológico, que aquí tampoco estamos vendiendo bien.

-Es fundamental. Es parte de nuestra cultura, de nuestras raíces que hay que mantener. Por ejemplo, el flamenco, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En Cádiz sabemos que no se cumple, siendo uno de los puntos esenciales de la triada del origen flamenco: el barrio de Triana en Sevilla, Santiago en Jerez y Santa María en Cádiz. Y aquí lo que tenemos es un Centro Flamenco en el que no se hace nada, cuando debería de tener espectáculos todo los días. El otro referente es el Carnaval, que tampoco se aprovecha como se debería. Para mí el Carnaval son las coplas y los exornos, a la vez que estamos luchando para que haya un Museo del Carnaval. Se da el caso de que nosotros exportamos el Carnaval a otras ciudades, cuando llevarlo fuera es perder negocio para la ciudad.

-Pero sirve para vender la fiesta.

-Sí, pero mejor que esos espectáculos se desarrollen en la propia ciudad.

-Habla usted de un amplio listado de puntos negros, de temas relacionados con el patrimonio que tenemos pendientes. ¿Tan mal estamos?

-La mayoría de las ciudades están mal salvo las que son Patrimonio de la Humanidad. Estamos mal, pero no tanto como otros. Aquí, Jerez está peor.