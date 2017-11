Mitos y verdades sobre las vacunas

¿qué está pasando con las vacunas? ¿Por qué se están produciendo dudas sobre ellas? Estas cuestiones fueron el punto de partida de la charla que ofreció ayer el pediatra Fermín García Rodríguez en el salón de actos del Hospital Puerta del Mar, dentro de los actos del 40 aniversario del centro. Fermín García es especialista en vacunas y actualmente desarrolla su labor profesional en el centro de salud de Mairena del Aljarafe.

"¿Por qué seguimos vacunando de enfermedades que ya no se dan?, ¿sabéis cuál es el porcentaje del gasto en vacunas respecto al gasto farmacéutico total en España?, ¿qué cantidad de mercurio tienen nuestras vacunas?" Son algunas de las preguntas que García Rodríguez fue lanzando a los asistentes para dar a conocer así las dudas y temores de algunos padres, y los argumentos que presentan los grupos antivacunas. Unas cuestiones que no siempre supieron responder los presentes.

En su intervención, este pediatra afirmó que "lo más importante es que la vacuna sea segura", apuntando que las principales críticas están relacionadas con este aspecto.

Destacó la importancia de que los profesionales sanitarios sepan transmitir credibilidad respecto a la seguridad de las vacunas, especialmente en estos tiempos en los que los pacientes llegan a la consulta exponiendo razonamientos que han leído en internet y que muchas veces no son ciertos. Así, señaló que esa credibilidad debe estar fundamentada en la evidencia científica: "Defendemos la vacunación por la evidencia científica", afirmó.

Ante el planteamiento de algunas personas que cuestionan las vacunas contra enfermedades "antiguas, que ya no se dan", como difteria, tétanos y sarampión, aportó datos actuales de complicaciones y fallecimientos de niños por estas patologías. También desmontó el argumento que sostiene que las vacunas son un negocio de los laboratorios, asegurando que sólo el 1,8% del gasto farmacéutico en España corresponde a estos medicamentos.

Asimismo, expuso algunos temores de los padres, como la excesiva presencia de mercurio y aluminio en las vacunas o la posibilidad de que produzcan autismo y trastornos de diversa índole. García Rodríguez manifestó que en las unidosis que se administran normalmente a los niños, la presencia de mercurio es del 0% y la cantidad de aluminio "es ínfima, y nunca se han registrado efectos adversos relacionados con el aluminio en las vacunas". Sobre el autismo y los trastornos que pueden producirse, afirmó que no existen evidencias científicas.

Explicó que antes de que una vacuna llegue a comercializarse, pasa por un complejo proceso de análisis y estudios, lo que garantiza su seguridad. Pero puntualizó que seguridad no quiere decir que no tenga efectos adversos, "porque no existe nada completamente seguro. La vacuna ideal no la tenemos". En este sentido, dijo que los profesionales sanitarios tienen la obligación de notificar cualquier sospecha que tengan sobre los efectos de las vacunas.

También desmontó algunos mitos, como que no es necesario vacunarse de la gripe porque es una enfermedad benigna -afirmó que la temporada pasad hubo 464 muertes en España de personas mayores-, que la vacuna de la gripe no sirve para nada -la efectividad es baja pero no hay otra alternativa basada en la evidencia, según García-, que está relacionada con la narcolepsia -aseguró que no se ha producido ningún caso-; o los que existen en torno a la vacuna del virus del papiloma humano.

Fermín García afirmó que tras la potabilización del agua, la vacunación es la intervención en salud pública más importante, que evita millones de muertes al año. Comparó la letalidad y las secuelas que dejan determinadas enfermedades frente al riesgo de sus vacunas (principalmente fiebre e inflamación local), concluyendo que el beneficio que supone la vacunación es indudable.