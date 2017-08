Misteriosos caminos de Dios

El creador del cielo y de la tierra se hizo de carne y hueso en el Festival de Comedias portuense, ya que tomó el cuerpo del actor Mariano Peña para poder estar cerca de todos sus hijos y presentarles Obra de Dios, un show que solo unos pocos privilegiados pueden asistir y escuchar del 'Altísimo' las palabras que quería hacernos llegar.

Esta comedia de David Javerbaum que tanto éxito tuvo en Broadway, llegaba al Patio del colegio Safa-San Luis con una nueva versión realizada por la directora Tamzin Towsend que también está triunfando en todo el país. Junto a un gran Mariano Peña de protagonista, se encontraban los arcángeles Gabriel y Miguel, interpretados por Chema Rodríguez Calderón y Bernabé Fernández, quienes interactuaban además con el público y acompañaban al Señor tanto a leer sus sagradas escrituras como a contestar esas preguntas que todo el mundo se hace acerca de los versículos bíblicos. La función contaba con muy buenos efectos audiovisuales, ya que la increíble escenografía albergaba una pantalla donde se apoyaba el diálogo de los actores con texto e imágenes que ilustraban las historias. E incluso la interacción con el público reflejada en una bola de cristal que se iluminaba, hacía aún más activo y participativo los monólogos del Señor.

La verdadera historia de Adán y Eva, las mentiras sobre Sodoma y Gomorra, la dura creación de la Tierra e incluso la vida de Jesucristo antes de los 30 años quedaron revelados con un buen toque de humor. Asimismo, el todopoderoso desgranó uno a uno los nuevos 10 mandamientos que sus fieles deben seguir, y no porque los anteriores estuviesen mal, sino porque necesitaba una renovación. Así, fue explicando el por qué de mandamientos como no matar en nombre de Dios, la separación de Dios y el Estado o la libertad de poder tener relaciones con quien se quiera ya que el Señor no es ningún homófobo.

Muchas de las preguntas lanzadas tanto por el Arcángel Miguel como por el público a lo largo de la presentación de los mandamientos que sólo se respondían con una frase: "Los caminos de Dios son misteriosos". Una afirmación que al Señor le ayuda a escabullirse de dar explicaciones, ya que ni él mismo puede llegar a entender las cosas que hizo a lo largo de los tiempos.

Un texto arriesgado por hablar de la Iglesia pero a la vez crítico y muy divertido que no todo el público interpretó de manera sana al dar una visión cómica a las palabras de la Biblia y las miles interpretaciones que se les ha dado a los Testamentos a lo largo de la historia.