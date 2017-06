Misión (rociera) cumplidaPasotismo total

Las que se vienen sucediendo con Podemos y el alcalde de la ciudad y las cofradías como protagonistas. La ausencia de los mulos en la magna mariana, la concesión de la Medalla de Oro a la Patrona y ahora, por último, la no entrega de un ramo de flores al Rocío el martes cuando la hermandad pasaba por San Juan de Dios. Esto último es de risa; querer elevar al rango de obligación de un alcalde entregar un ramo de flores a la hermandad del Rocío cuando pase por San Juan de Dios. Vale que todos estos problemas parten de Podemos y sus predicamentos (que en este sentido en Cádiz no se están cumpliendo como a nivel nacional), que algunos comentarios o actuaciones de determinados concejales ayudan a esta situación de incertidumbre en todo lo que con cofradías tiene que ver, o que la decisión sobre los mulos y la magna eran ganas de buscar polémicas. Pero el alcalde y el equipo de gobierno ya han dado sobradas muestras de su respaldo a las hermandades; y a estas no les ayuda nada una polémica continua (con recogida de firmas a nivel nacional incluido). Conste, de hecho, que normalmente las hermandades quedan al margen de este rifirrafe político.

El que volverán a tener los presidentes de los consejos y agrupaciones de cofradías de las capitales de Andalucía y de Jerez en la ciudad de Cádiz. En esta ocasión, el encuentro se celebrará con motivo de la procesión magna mariana, a la que acudirán, pues, todos estos representantes cofradieros. Es la segunda vez que vienen a Cádiz los presidentes, que siguen en su empeño de aunar voluntades y de compartir experiencias y problemas para que las cofradías sumen esfuerzos y tengan una mayor visibilidad y representación como colectivo a nivel andaluz.

Ojo a esto, porque uno de los asuntos a tratar en este encuentro de presidentes, a priori, es el relacionado con las reclamaciones patrimoniales que la cera que dejan en el suelo las procesiones (especialmente en Semana Santa) están provocando. En Andalucía se han dado casos llamativos, llegando en uno de ellos a actuarse judicialmente contra una hermandad, a la que se le reclama los daños de la caída de un peatón por un resbalón con la cera. Ya hay un ayuntamiento que ha limitado el uso de los cirios encendidos en según qué procesiones (algo en lo que aquí somos pioneros cuando el Ayuntamiento se negó en 2011 a que el vía crucis diocesano se hiciera con cirios encendidos). Mala pinta tiene la cosa. ¿Tendrán los cirios los días contados?

Un apunte sobre la ronda de presentaciones que está haciendo el Consejo. La semana pasada la hicieron en Sevilla, cuando media ciudad (y la mayoría de los cofrades de allí) iba camino del Rocío. Hace unos años, Málaga dio un perfecto ejemplo de cómo hacer las cosas, anunciando y presentando todas las procesiones extraordinarias que iba a tener en el año, para lo que incluso el Ayuntamiento lanzó una campaña publicitaria en otras ciudades cercanas. No hubiera estado mal que aquí se hubiera hecho algo parecido, teniendo en cuenta que además de la magna o del besamano del 14 y 15 de agosto tenemos las extraordinarias de Soledad de Santo Entierro, Amargura o Ecce-Homo. Pero claro, como en Cádiz no hay visión de conjunto y cada uno va a lo suyo, así nos va...

Hablando de este asunto, merece mención aparte la salida que el próximo sábado protagonizará la Pastora de Trille, con motivo del centenario del fallecimiento de la fundadora del Rebaño de María. El viernes será trasladada la imagen a la parroquia de San José, de donde partirá el sábado a las cinco de la tarde en una maratoniana procesión extraordinaria de siete horas que la llevará a San Francisco. El recorrido será Poeta Nieto, Adriano, García Carrera, García de Sola, Brunete, Plaza de San Severiano, Acacias, Bahía Blanca, Plaza de la Constitución, Cuesta de las Calesas, Teniente Andújar, Santo Domingo, Compás de Santo Domingo, Sopranis, San Juan de Dios, Pelota, Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Barrié, Valverde, San Pedro, Sagasta, Tinte, San Francisco y Plaza del Cristo de la Vera-Cruz. Según publicaba hace unos días Onda Cádiz Digital, la Virgen irá en este caso sobre el paso de San Juan Bosco (el antiguo de la Palma) con los candelabros de Borriquita y con corona. La acompañará la Filarmónica de Conil. Curiosa cita.

Aunque luego termina en punto muerto, o nunca hay arrojo suficiente para plantear nada en serio, se siguen haciendo gestiones y manteniendo contactos para la posibilidad de cambiar la carrera oficial. Hace unos días se ha retomado el proyecto de iniciar la carrera en San Agustín, algo que no termina de convencer en la actual permanente. Al menos, nos quedamos con el gesto de seguir haciendo movimientos en este asunto. Esperemos que alguno llegue a buen puerto.

CUALQUIERA que tenga un mínimo de interés por las cofradías y por la Semana Santa no dejaría pasar las oportunidades que se brindan para plantear cambios que, en definitiva, supongan mejoras. Varios meses han tenido las hermandades para plantear, por invitación del Consejo o directamente del Obispado, los cambios o mejoras que consideren oportunas para dos capítulos trascendentales no ya de cara al futuro, sino para el presente.

Por un lado, el Consejo pidió tras la Semana Santa que las cofradías contestaran a un cuestionario -ridículo, sí; y a destiempo para una permanente que se marcha, también; pero cuestionario, al fin y al cabo- sobre posibles cambios en la carrera oficial e incluso en el día de salida de las hermandades. ¿Saben cuántas hermandades, de las 29 que procesionan en Semana Santa, han enviado sus respuestas? ¡Ocho!

Además, las 36 hermandades que componen el Consejo estaban invitadas a enviar sus propuestas sobre la normativa diocesana, ya que desde la Delegación Episcopal hay interés en trabajar este mismo año en la actualización de estas normas. ¿Cuántas han enviado propuestas? ¡Siete!

El pasotismo absoluto que demuestran estos datos -los plazos para enviar ambas propuestas expiró el pasado 30 de mayo- deja una honda preocupación sobre el estado de salud de las cofradías. O peor, sobre lo poco que importa en el seno de cada hermandad lo que ocurra de las puertas de la casa de cada uno hacia fuera. Y los grandes cambios necesitan de la unidad, el compromiso y la implicación de todos. O al menos de una mayoría. Pero con siete u ocho hermandades implicadas no se irá a ningún lado.

Si yo fuera Caravaca, o el obispo, lo tendría claro: ¿Cambiar la norma? Ni hablar.