Mil litros de agua cuestan 2,6 euros

¿es cara el agua en Cádiz? En contra de un reciente estudio de FACUA, el director-gerente de Aguas de Cádiz, Jesús Oliden, sostiene que el suministro en la capital gaditana no es caro si se compara con otras ciudades de Europa, aunque sí es algo más costoso -muy poco- que la media andaluza y nacional.

Oliden lo explica: "Andalucía tiene un canon autonómico que grava la utilización del agua urbana con el fin de posibilitar la financiación de obras hidráulicas. Hay comunidades que no lo tienen. En la Zona Gaditana -que aglutina a 17 municipios- pagamos además un canon de trasvase del Guadiaro-Majaceite. Y en Cádiz capital, otro de depuración que grava la financiación de la obras de la depuradora Cádiz-San Fernando -la construcción y el suelo- que no pesa sobre otras ciudades a las que se les está entregando gratis".

"Desde que entró la nueva Corporación no se ha subido el IPC y hemos absorbido la subida del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Tenemos claro -la Corporación, y yo como técnico- que la gestión de la empresa tiene que estar en lo público, porque hay otras empresas de nuestro entorno que están subiendo todos los años", apunta Oliden.

"Aquí hemos reducido un montón de gasto y de coste, que nos está procurando unos beneficios, que como no tenemos canon de obra, lo reempleamos en obras".

Pero, ¿cuanto cuesta el agua de Cádiz? "El Defensor del Pueblo Andaluz dice que el suministro mínimo vital deber ser de cien litros por habitante y día, que son 3 metros cúbicos al mes. La media de consumo en esta ciudad es de 4 mensuales, de manera que el promedio para una familia de tres miembros serían 24 metros cúbicos bimensuales".

"En concepto de pago de agua, saneamiento y depuración para ese consumo, se abona un 60,83%; el canon de depuración la cuota de trasvase y el canon transitorio es el 16,65% y el cobro del RSU (la recogida y tratamiento de la basura urbana) es el 22,85%. Si quitamos este último concepto y metemos el IVA el coste es de 2,6 euros el metro cúbico al mes. En Europa está entre 4 y 7 euros el metro cúbico. En Andalucía, a 2,30 o 2,20. Es ligeramente superior a la media nacional, pero muy por debajo de cualquier otra ciudad de Europa.

Si el cálculo se lleva sólo al agua de bebida, el consumo anual del grifo no llegaría a los dos euros anuales por persona, frente a los 255 del agua embotellada. "De ahí la campaña pro grifo: nuestro agua es de calidad, 170 veces más barata, no deja residuos y, además, no hay que cargarla", resume Oliden.