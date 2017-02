Mercedes Colombo, una concejala de dinastía

ES concejala del Ayuntamiento de Cádiz desde hace casi 22 años, desde que entró Teófila Martínez. Pero es sobre todo una mujer que se ha recorrido la ciudad de arriba abajo muchas veces, y a la que conocen casi todos los gaditanos.

Mercedes Colombo Roquette (Cádiz, 1965) nació en la clínica del doctor Muñoz, en la plaza de Viudas. Su familia vivía entonces en la calle Cánovas del Castillo, aunque poco después se mudaron a Sagasta. Era una familia muy numerosa, formada por 12 hermanos (dos han fallecido). Mercedes es la penúltima.

Los Colombo y los Roquette son familias de origen extranjero, pero arraigadas. Los Colombo llegaron de Génova, en los tiempos del comercio marítimo. Aunque el abuelo de Mercedes, que era topógrafo, nació en San Fernando y la abuela en Zamora. Su padre, Emilio Colombo, también fue topógrafo y trabajó en el Instituto Geográfico. Uno de sus hermanos, Juan, ha seguido esa profesión.

El padre de Mercedes y su abuelo materno, Juan Roquette, fueron concejales. Así su madre, Rosario Roquette, que ha cumplido 89 años, es hija, esposa y madre de concejales de Cádiz. Emilio Colombo fue edil desde 1968 a 1973 (con los alcaldes José León de Carranza y Jerónimo Almagro).Juan Roquett fue desde 1927 (con Ramón de Carranza en la Alcaldía).

Los Roquette eran de origen francés y habían vivido en Alemania. Llegaron a Cádiz en 1818. Además, la bisabuela materna de Mercedes era escocesa, de apellido McCreagh. Una familia internacional, como tantas que se gaditanizaron en otros tiempos.

Cursó sus estudios con las hermanas de la Caridad. Primero en el colegio de la Torre Tavira. Después en San Vicente de Paúl, donde siguió hasta tercero de BUP. Estudió COU en el Instituto del Rosario. Y de ahí a Empresariales.

Sin embargo, no terminaría esa carrera. Como ocurría en muchas familias numerosas, su deseo era trabajar pronto y emanciparse. Así que aprobó unas oposiciones para auxiliar administrativa de Hacienda, en las que obtuvo el número 13 a nivel nacional. Empezó a trabajar en la Delegación de Cádiz, donde permaneció tres años. Entonces no se había retirado aún de Empresariales.

Lo dejó cuando aprobó otras oposiciones para conseguir una plaza de administrativa en la Caja de Ahorros de Cádiz, que en 1991 se integró en Unicaja. Tras unos meses en la sede central de la Caja de Cádiz, pasó a la oficina del barrio de la Viña, donde estuvo desde 1988 a 1998. Suele decir que han sido los mejores años de su vida. En la Viña atendía en la ventanilla, y así conoció a muchos vecinos del barrio. Elogia el grato ambiente con sus compañeros de oficina: Antonio Ruiz (que era el director), Rafael Estévez, Paco Cano, Domingo García y Elvira Moreno. Después pasó a la oficina que tenía Unicaja en el muelle de Cádiz, con Fabián Santana, desde 1998 a 2000. Siguió en San Juan de Dios y en la oficina de zona, hasta que pidió excedencia.

Una vez casada, volvió a estudiar y obtuvo el título de Graduado Social. Aunque, con el tiempo, su principal actividad se centró en la política, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación.

Se casó en 1989 con el abogado Alfonso Pozuelo. La boda se celebró en la iglesia de San Francisco, a la que siempre ha estado vinculada la familia. Fue oficiada por su hermano Jesús Ignacio Colombo, fraile franciscano, que falleció en 2009. Concelebró con su primo, Juan Luis Roquette, y con el padre Marcelino Martín. El matrimonio tiene dos hijos: María y Juan (ambos estudiantes).

Mercedes Colombo empezó a colaborar con el PP a principios de los 90. En 1993 asistió a un debate en la Peña Los Dedócratas, en el que intervenían Teófila Martínez, por el PP, y Alfonso Perales, por el PSOE. Tras el acto, Teófila (a la que no conocía) estuvo hablando con ella. Se integró en Mujeres para la Democracia, junto a su amiga Adela Fernández.

En las elecciones municipales de1995, el PP presentó una lista con novedades, que encabezaba Teófila Martínez. En esa lista Mercedes Colombo iba en el puesto 6. Tras el éxito electoral, la alcaldesa la nombró concejala de Participación Ciudadana. Recuerda que asistía a casi todas las fiestas de los barrios de Cádiz.

Desde 1995 hasta 2015, en los 20 años de Teófila Martínez en la Alcaldía, Mercedes Colombo la ha acompañado en todos los equipos de gobierno. En los dos últimos años ha seguido en la oposición. Desde 1999 se ocupó del Área de Familia y la concejalía de la Mujer. De ese periodo destaca la puesta en marcha de las políticas de Igualdad en Cádiz, que sirvieron para crear el Centro Integral de la Mujer en el edificio del Palillero. Subraya que contó con un gran equipo. Lamenta que gran parte de ese esfuerzo se ha desperdiciado en los dos últimos años por un concepto sectario de la igualdad.

Es diputada provincial por el PP desde 2007. En los primeros años estuvo en la oposición a González Cabaña. Desde 2011 a 2015 fue vicepresidenta primera de la Diputación, además de ser responsable de EPICSA, la UNED y el servicio de Publicaciones. En ese periodo, estuvo en la presidencia José Loaiza, que había sido socio de bufete con su marido Alfonso Pozuelo. Antes las mujeres fueron compañeras de trabajo en Hacienda.

El Carnaval es la fiesta preferida de Mercedes Colombo. Sobre todo le atraen las chirigotas. Su autor preferido es El Selu. También le gustaban las de Paco Rosado, y algunas de Manolito Santander. Sus coros favoritos son los de Faly Pastrana y Luis Rivero. En las comparsas le gustaba la de Martínez Ares en su época anterior y la de Jesús Bienvenido. Reconoce que ha sido seguidora de agrupaciones en las que salió Kichi, que le parece mejor como comparsista. Los cuartetos le gustan desde los tiempos de El Peña. Este año su favorito es el de Gago.

Su familia es muy capillita. Ella no tanto, aunque sigue la Semana Santa y ha prometido que se va a apuntar como hermana en El Perdón. De esta cofradía fue hermano mayor su padre. También llegó a ser el hermano número 1 de Vera Cruz. Por el lado materno son de Afligidos. Mercedes fue pregonera de la Virgen del Rosario, Patrona de Cádiz, en 2011.

Es muy rociera. Acudía casi todos los años a la romería, aunque los dos últimos no pudo ir. Hizo el camino al Rocío una vez con la hermandad de San Juan del Puerto. A la de Cádiz la suele acompañar en la presentación.Algunos años ha acudido al Rocío con Teófila Martínez. Se las ve juntas muchas veces. No sólo para actos políticos, sino como amigas. Mercedes dice que Teófila es como una hermana. Juntas han vivido las muertes de familiares, bodas, cumpleaños… Se guardan un cariño personal. Aunque Mercedes no se calla, si no está de acuerdo con algo.

Esa amistad de las dos rubias nunca la ha vivido ella en clave de sucesión, porque no se ve con tanta capacidad. Algunas veces le han dicho a Mercedes que quizás le ha faltado cierta ambición política. Por ejemplo, para ser diputada en Madrid. Ella reconoce que le atrae más ser parlamentaria andaluza, y que eso sí le habría gustado.Ha dedicado todo su recorrido político a Cádiz, donde se siente en su tierra. Dos décadas después, Mercedes sigue cumpliendo la tradición familiar municipal. Ha sabido crecer, para trabajar por sus ideas. Es cercana para todos los que la tratan. Ha pasado días mejores y peores, pero siempre ha buscado la cara amable de la vida.