Medio centenar de mujeres adelanta la huelga con un encierro en el Palillero

Medio centenar de mujeres hicieron un adelanto de la huelga feminista que se inicia hoy a nivel internacional e iniciaron en la noche de ayer un encierro en la sede de la Fundación Municipal de la Mujer en la plaza del Palillero.

A las siete de la tarde llegaron al edificio municipal para celebrar en primer lugar una asamblea informativa para iniciar el encierro a las nueve de la noche. Las mujeres tenían previsto pasar toda la noche encerradas y en el mismo participaron las ediles del equipo de gobierno Laura Jiménez, Ana Camelo y María Romay, mientras que Eva Tubío estuvo presente en la asamblea previa.

Las feministas ocuparon la planta baja del inmueble y a lo largo de la noche desarrollaron distintas actividades e incluso estuvieron amenizando las horas con actuaciones musicales, monólogos de corte feminista y lecturas de poemas para aumentar el simbolismo del acto.

Como acto reivindicativo que era también desplegaron una pancarta en la que rechazaban la elección de un hombre, en este caso un policía local, como gerente de la Fundación Municipal de la Mujer. En la misma se decía literalmente que "No queremos a un hombre como gerente de la F.M.M. Que no nos engañen, eso no es fomentar la igualdad", tesis coincidentes con la del equipo de gobierno municipal que ya había mostrado su contrariedad ante la elección de esta persona al frente de ese organismo hace unas semanas.

El encierro iba a durar hasta la mañana y coincidiría precisamente con la entrada de los empleados de esta delegación municipal a las ocho de la mañana.

Precisamente, las concejalas del equipo de gobierno señalaron ayer en un comunicado que se sumarán mañana, 8 de marzo, a la huelga convocada bajo el lema 'Nosotras paramos' con la que se quiere reivindicar la necesidad de ejecutar políticas reales en pro de la igualdad. Las concejalas, que ya han mostrado su apoyo público esta semana, esperan que esta convocatoria "sea un paso decisivo en el camino hacia una igualdad efectiva y real". Así mismo, el alcalde mostrará su apoyo participando en la concentración prevista a las 12.00 horas en la plaza del Palillero y en la manifestación que partirá a las 19.00 horas de la plaza de San Antonio.

A juicio de la concejala de Mujer, Ana Camelo, el 8 de marzo "debe ser un día para salir a la calle y reivindicar de la mano de los colectivos feministas la defensa de los derechos de las mujeres" porque "somos parte de esta sociedad a la que hay que recordar continuamente que en materia de derecho no se puede dar un paso atrás. No podemos consentir que asuntos tan importantes como la equiparación salarial sean temas para debatir más adelante".

Esta huelga, que lleva por lema, 'Si nosotras paramos, se para el mundo' es una iniciativa que nace de los colectivos feministas autoorganizados de forma autónoma a la que se han ido sumando organizaciones de otro tipo como sindicatos o algunos partidos. La concejala ha explicado que se basa principalmente en los cuatro pilares: huelga laboral, huelga de cuidados, huelga de consumo y huelga estudiantil.