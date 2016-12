El edil de Medio Ambiente denuncia "una campaña de acoso y derribo"

El concejal delegado de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, ha asegurado al término del Pleno municipal extraordinario sobre el servicio de limpieza que no va a dimitir tras aprobarse, con los votos a favor de la oposición y el rechazo del Gobierno local, su reprobación pública. “El Equipo de Gobierno está conmigo e insiste en que siga al frente de la Concejalía. No voy a dimitir”, ha manifestado tajante al ser preguntado por la reprobación de la oposición. Y ha apuntado también que no es el primero de los concejales de los ayuntamientos del cambio que reprueban.

El edil ha lamentado que este Pleno extraordinario “forme parte de la campaña de acoso y derribo que desde hace tiempo vienen desarrollando –refiriéndose a los grupos políticos de la oposición- con el propósito de echar por tierra la labor del Equipo de Gobierno”. “Esto es más de lo mismo, no les gusta nuestra forma de gobernar. No por mucho repetir, la ciudad está más sucia”, ha añadido.

Asimismo, se ha mostrado favorable y apoya que una comisión realice el seguimiento y el control pertinentes al servicio municipal de limpieza.