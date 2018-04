El alcalde y Martín Vila visitarán a los refugiados saharauis

El alcalde de Cádiz, José María González, presentó ayer el viaje institucional a los campamentos de refugiados saharauis en la Wilaya de Dajla que, del 17 al 21 de abril, realizará una brigada integrada por representantes municipales de los ayuntamientos de Cádiz y de Rota, así como miembros de asociaciones pro saharauis de la provincia gaditana, como son Salam-Paz de Cádiz, Amal Esperanza de El Puerto, Solidaridad del Campo de Gibraltar y Sáhara Libre de Rota, entre otras. El regidor de Cádiz y el primer teniente de alcalde del Consistorio gaditano, Martín Vila, formarán parte de dicha expedición.

González, que durante la rueda de prensa estuvo acompañado por la concejala de Rota Lourdes Couñago, y por el representante de la asociación Amal Esperanza, Manuel Basallote, recordó la situación del pueblo saharaui, "ante la que no podemos permanecer impasible ni mirar hacia otro lado". "No podemos cerrar los ojos mientras se maltrata, se desprecia y se vulneran los derechos humanos de un pueblo hermano. En el Sahara, en una tierra que primero colonizamos y luego abandonamos a su suerte, se violan constantemente, cada uno de los días, los derechos fundamentales de las personas que allí pertenecen. Los derechos de su tierra y los derechos de identidad. Y a cambio, ante esta vulneración constante y continuada no existe la menor oposición. Sólo la complicidad silenciosa del Gobierno español", lamentó.

Es por ello que considera necesario conocer de primera mano la situación en la que está viviendo estas personas refugiadas, con el objetivo de "poner el foco mediático en este problema tan relevante". "Debemos conocer el suelo que pisan, el aire que respiran, el calor que sufren y escuchar cómo es el hostigamiento continuo de un Gobierno opresor, como el marroquí, que mete en sus cárceles a presos políticos saharauis, retenidos ilegalmente en las prisiones y privados de la libertad y el derecho a expresarse. Por eso vamos a ir allí, para conocer desde el terreno y llevarnos los deberes en la mochila".

La edil roteña Lourdes Couñago, que también realizará este viaje institucional, destacó la línea solidaria del proyecto así como su línea de compromiso con el pueblo saharaui, "porque lo que pretendemos es dar voz de su situación, contando a la vuelta cómo viven, cómo sienten y cómo piensan".

El representante de Amal Esperanza agradeció a los representantes municipales de Cádiz y Rota que se van a sumar a la brigada su implicación, "porque es absolutamente importante e imprescindible que compañeros y compañeras con poder institucional y con representación ciudadana pongan su cargo público a disposición de esta causa. El municipalismo gaditano está empezando a revivir su apoyo a la causa saharaui".