Martín Vila valora la contribución de los colectivos en el borrador de la nueva norma

El concejal delegado de Vía Pública, Martín Vila, realiza una valoración "positiva" sobre la participación de los colectivos que asistieron ayer a la reunión convocada para presentar el borrador de la ordenanza reguladora de la ocupación de mesas y sillas de hostelería en la vía pública. A dicha reunión asistieron representantes de Agadi, Facua, Horeca, la Asociación de Peatones La Zancada, ONCE y la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril, y el edil agradece a los distintos agentes sociales que realizan aportaciones y valoraciones in situ. No obstante, lamenta que el presidente de Horeca no se pronunciara, considerando que es "el espacio oportuno" para hacerlo. "Sorprende que antes de conocer el documento de trabajo, el presidente de la patronal de la hostelería de Cádiz lo criticara en los medios de comunicación, y posteriormente no interviniera en ningún momento en la reunión, pero sí volvió a criticarlo a su salida", expone el edil.

"No seré yo, sino los socios de Horeca quienes se pronuncien sobre la ordenanza"

Antonio de María, presidente de la patronal de hostelería de la provincia de Cádiz, Horeca, declinó ayer pronunciarse sobre el borrador de la nueva ordenanza que regulará la ocupación de la vía pública con terrazas de bares y restaurantes.

"No seré yo quien me pronuncie sobre el borrador que se presentó, sino que serán los socios de Horeca quienes lo hagan", respondió De María a pregunta de este periódico. Respecto a las declaraciones de Martín Vila, concejal delegado de Vía Pública, en las que lamentaba que el presidente de la patronal hostelera gaditana no hubiese intervenido en la presentación del borrador de la nueva ordenanza a los colectivos y sí lo criticase antes y después del encuentro, por alusiones dijo: "No critiqué el documento antes de la reunión; dije que sospechaba y temía, y en la reunión comprobé que no me equivoqué en lo que sospechaba y temía", respondió Antonio De María a pregunta de este medio./ J. M.