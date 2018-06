Maridando suerte y gastronomía

Una aceituna atravesada por un palillo. Al fondo, un abanico. La ilustración del cupón diario del 21 de junio es andaluza cien por cien y tiene un componente promocional del turismo del sur de España. Es la apuesta de la ONCE para celebrar el Día Mundial de la Tapa el jueves de la semana que viene. Serán 5,5 millones de cupones para toda España. Ayer se presentó en el Hotel Playa Victoria esta iniciativa. Precisamente en Cádiz, donde muchas voces ubican el origen de la tapa. Y con deleite para los paladares acabó el acto. De una manera muy curiosa: cata de tapas a ciegas. La suerte y la gastronomía maridaron frente al mar.

"El cupón quiere poner en valor a nuestra tierra. Refleja algo que llevamos en nuestra cultura: la tapa" .Cristóbal Martínez, delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, recalcó que esta manera de saborear platos "simboliza mucho a nivel económico, turístico y social". Pidió a los asistentes "que se puedan poner en el lugar de las personas ciegas, que tenemos la misma forma de disfrutar. No se agobien por no poder ver la tapa. Así tendrán la sensación de cómo una persona ciega lleva a cabo su vida diaria". Martínez solicitó al sector hostelero que asuma "un mayor compromiso en términos de responsabilidad social para que entierren los estigmas y derriben los obstáculos que entorpecen la inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad". A su juicio, la hostelería ofrece "un potencial enorme de trabajo para el colectivo si se cuenta con las adaptaciones necesarias y con la voluntad imprescindible para hacer de la hostelería un sector inclusivo y accesible".

El cupón pone en valor a nuestra tierra y refleja algo que llevamos en nuestra cultura: la tapa"La ONCE emitirá 5,5 millones de cupones como homenaje a la tapa el día 21 de junio

Representando al Ayuntamiento gaditano, David Navarro, concejal de Hacienda, señaló que hay "cinco millones y medio de motivos para ayudar a la ONCE y para promocionar la tapa", valorando igualmente "el sentido social del cupón". Por su parte, Maribel Peinado, vicepresidenta segunda de la Diputación, ensalzó los 80 años de evolución social de la ONCE y apostó por la necesidad de tener ciudades "más accesibles y normalizadas". "Este cupón es un recurso más para la promoción turística", añadió. Antonio de María, el presidente de la patronal hostelera, Horeca, organizadora del acto junto a la ONCE, calificó a la tapa como "la princesa de la cocina". Y pidió "ponernos en la piel de estos héroes anónimos. La ONCE, si no existiera, habría que inventarla". Acompañó a los intervinientes el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos.

Autoridades y organizadores disfrutaron con antifaz de las tres tapas realizadas por el cocinero del Hotel Playa, Javier Bocanegra: sashimi de atún con ensalada de tomate y helado de remolacha, boquerones rellenos de espinacas con mayonesa de adobo gaditano y caballa marinada con cus-cus de piriñaca. Después del buen sabor de boca, los asistentes coincidieron en expresar un deseo: que el cupón del día 21 caiga en Cádiz. Habrá que celebrarlo. Con tapas, por ejemplo.