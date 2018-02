La edil María Romay no denunciará a Faly Pastrana

La última gran polémica que cerraba el convulso Concurso de Agrupaciones 2018 no acabará en los juzgados. Finalmente la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, María Romay, no presentará la denuncia contra Faly Pastrana por el artículo que el autor publicó en Diario del Carnaval, de Diario de Cádiz, el jueves de la semana pasada. En el mismo, titulado 'El Paponato' y donde se quejaba del segundo premio otorgado a su coro, 'Los Chimenea', el coplero destacaba "la inapropiada presencia de la concejala de turno en el palco del jurado, para que gane uno u otro en función de sus intereses". Además, se refería a "toda la transparencia de la diosa Gades y sus disfraz de papoalaire", en alusión al disfraz que la edil lució en la final del Concurso de Agrupaciones.

Tras leer el artículo, Romay anunciaba que denunciaría a Pastrana en los tribunales "por posible delito de injurias y calumnias y un posible delito de odio por cuestión de género por el machismo que rezuma en sus palabras", negando que en ningún momento se dirigiera a hablar con el jurado "más allá de razones puramente organizativas". Después de conocer la intención de la edil, Pastrana rectificó afirmando que "no he visto a la concejala en el palco del jurado", aunque no lo hizo en el caso de sus palabras sobre el disfraz. Y fue ayer cuando Romay, a través de un artículo que reproducimos en la parte inferior de esta página, anunciaba que no realizará la denuncia. Según la concejala, "lo único que me queda es un argumento que reprocharle: Faly Pastrana es un mal perdedor, y eso no parece ser materia del Código Penal". La edil de Fiestas dice en el artículo que el autor, tras rectificar, sustituyó sus palabras iniciales "por unas inmaduras críticas sobre que a nuestro equipo de gobierno no le gusta su coro, que nos gustan más los femeninos y mixtos con temática gay. El tufillo machista se va aliñando aquí con aromas homófobos".