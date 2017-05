Marea Blanca exige el "cese inmediato" del delegado de Salud en Cádiz

El colectivo de la Marea Blanca gaditana exigió en el día de ayer "el cese inmediato del delegado de Salud en Cádiz", Manuel Herrera. "La gota que colma el vaso" y que lleva a este colectivo a realizar tal reclamación es una feria de la salud que por primera vez se celebrará desde hoy y hasta el miércoles en Jerez y en la que tendrán participación "múltiples clínicas y organizaciones sanitarias privadas". "El colmo de la desfachatez es que esta jornada está apoyada y colaboran en ella las máximas autoridades sanitarias públicas de la provincia de Cádiz", denuncian, señalando de manera especial a Manuel Herrera y al gerente del distrito sanitario Jerez Norte, Julio Egido.

"Nos parece escandaloso que ocurran estos hechos que significan decisiones políticas de falta de apoyo de lo público, que debería ser la obligación de los que gestionan estos sectores. No es sorprendente, por lo tanto, que cierren los centros sanitarios durante los tres meses de verano y que no se sustituyan a los profesionales que toman sus vacaciones reglamentarias para mejorar y defender la sanidad pública, mientras año tras año se firman nuevos conciertos y aumentan las derivaciones de pacientes para intervenciones o realización de pruebas diagnósticas en sector privado", expone el portavoz de la Marea Blanca, Antonio Vergara, que pide a la sociedad gaditana "que reaccione y no permita que desmantelen el sector público que es el que nos va a proteger cuando lo necesitamos y además a todas, no solo a las que tienen dinero o poder social".