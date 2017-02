La Marea Blanca se reunirá el viernes con el consejero de Salud y el gerente del SAS

Representantes de la Marea Blanca de Cádiz se reunirán el próximo viernes 17 de febrero con los máximos representantes de la Sanidad Andaluza: el consejero de Salud, Aquilino Alonso, la nueva viceconsejera, María Isabel Baena Parejo, y el recién nombrado gerente del SAS, Mariano Marín Patón, además del delegado de Salud en Cádiz, Manuel Herrera. La reunión, que tendrá lugar en la Delegación de Cádiz, se produce a petición de la Consejería y ha sido aprobada por los miembros de la Marea Blanca en asamblea.

Antonio Vergara, portavoz de la Marea Blanca, considera que es "una buena noticia" esta reunión. Y aclara que en este encuentro no se va a negociar nada, sino que será una primera toma de contacto "para demostrar la buena voluntad de todas las partes".

También quiere destacar que la reunión "no va a condicionar nuestra decisión de movilizarnos", en relación a la manifestación convocada por esta plataforma para el domingo 19 de febrero. Afirma que a partir de ese día, se llevarán a cabo mesas de trabajo con los representantes del SAS "para procurar mejorar las cosas que vemos que están mal, como la atención primaria, las listas de espera o el cierre de recursos".

Respecto a la manifestación del domingo, explica que en la asamblea de la Marea Blanca se ha elaborado un código de conducta, en el que se destaca el no insultar y no ser agresivo durante la marcha. En este sentido, Antonio Vergara hace un llamamiento "al respeto, a la cordialidad y a que no haya desorden".

Vergara insiste en que se trata "de una manifestación ciudadana y cada uno puede ir en la forma que desee", señalando que "para que no haya confusiones", se acordó en la asamblea que la primera parte de la manifestación sea ciudadana, sin símbolos, y que en segundo lugar, vayan los partidos y sindicatos que apoyan la marcha. "Lo importante es sumar y dejar de destacar lo que nos diferencia para destacar lo que nos une, que debe ser la defensa del sistema sanitario público", indica Vergara.

Los sindicatos Autonomía Obrera y CGT expresaron la semana pasada su apoyo a la manifestación del día 19. Esta semana lo ha hecho el grupo político Podemos Cádiz, a través de su portavoz, Laura Mingorance. "Nos alegramos de que la ciudadanía se organice y se movilice por algo tan elemental y tan necesario como es una sanidad pública y de calidad", afirmó Mingorance.

Por otro lado, la Marea Blanca de Cádiz ha consensuado participar en la manifestación de mareas blancas que tendrá lugar el 28 de febrero en Sevilla. "Pero antes tenemos que confirmar que esa manifestación no está organizada por nadie que tenga intereses políticos y que cada marea hace acto de presencia por su cuenta", aclara su portavoz.