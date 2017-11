La Marea Blanca hace un balance negativo del pasado verano

La última asamblea de la Marea Blanca ha vuelto a lamentar el mal funcionamiento de la sanidad pública andaluza en muchos aspectos. En un comunicado, sus representantes han realizado un balance muy negativo del verano 2017. Consideran que los responsables sanitarios, "forzados por las justas reivindicaciones ciudadanas anuncian una serie de medidas para que nada cambie, porque continúa el mismo deterioro del sistema sanitario público y los gestores con las mismas consignas: resistir con más recortes a costa de negar la realidad y sobrecargar a los profesionales que van quedando". La Marea considera que "ante su impotencia manifiesta las privatizaciones les parece la única solución. Se anuncian recortes en las listas de espera con más conciertos con entidades privadas. Una privatización en estado puro", aseguran.

Como ejemplo de las medidas novedosas del 2017 critican que no se cierran los centros de salud por las tardes pero "como no se sustituyen a los profesionales que toman vacaciones" el efecto que se ha conseguido "es sobrecargar a los que se quedan trabajando y el ciudadano no percibe mejoras". Aseguran que tampoco se cierran los centros de Especialidades "pero se bloquean las agendas y no hay consultas, por lo que con mínimos recursos se mantiene la mini-actividad normalizada".

Por ello la Marea Blanca ha anunciado movilizaciones cuando el SAS decida hacer lo mismo en diciembre en las vacaciones sanitarias navideñas.

También afirman que "la trampa de las obras en hospitales continúa: las que están justificadas duran mucho más de lo necesario para mantener cerrado el recurso y en otros casos directamente no hay obras y el recurso está de vacaciones".

El problema del mantenimiento de los centros sanitarios se ha vuelto a poner en evidencia con las últimas lluvias y las inundaciones en el Hospital Puerta del Mar. "Hay que reponer los servicios públicos para una necesaria conservación", afirman.

Critican igualmente que no existen decisiones políticas tras las movilizaciones para paliar el caos organizativo de la sanidad pública en el Campo de Gibraltar y para la apertura del HARE de Vejer. No entienden las movilizaciones masivas ciudadanas.

"Animamos a la población gaditana a seguir movilizada para defender su sistema sanitario público. No permitan que se deteriore y después se privatice", advierten.

La Marea Blanca también anunció tras su última asamblea que organizarán una mesa de debate ciudadano para analizar las escandalosas listas de espera y medidas para reducirlas. Invitaremos al Delegado Territorial de Salud para que nos informe al respecto. Será a mediados de enero. "Previamente nos ofrecemos a organizar encuentros formativos con todo tipo de asociaciones y organizaciones que así nos lo pidan".

También organizará una mesa de debate ciudadano para destacar que la Atención Primaria es el eje fundamental del sistema sanitario público, entre otras medidas para defender un mejor sistema sanitario.