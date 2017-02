La Mano Negra, una sociedad de pobres contra ricos

Principio del año 1883 fue descubierta por la Guardia Civil, en la provincia de Cádiz, la asociación secreta llamada La Mano Negra, con numerosas ramificaciones en Jerez, Arcos, la capital y otros pueblos de la provincia, siendo sus miembros autores de numerosos asesinatos, secuestros y graves daños en cortijos y haciendas. De entre los numerosos casos que llegó a conocimiento público, el más bárbaro fue el llamado El crimen de la parrilla, en el que fue asesinado El Blanco de Benaocaz. En la Audiencia de Jerez comenzó este juicio el día 5 de junio de 1883. A la Guardia Civil se debe en primer término los descubrimientos hechos de los reglamentos por que se rige esta sociedad, como cuanto atañe a su organización, si bien sobre esto último no creemos se hayan completado las pesquisas. El número de asesinatos hasta ahora realizados, según los mejores datos, es el de 14; casi todos en cumplimiento de los estatutos y como pena impuesta a sus infractores sin contar con los innumerables daños en las haciendas. La organización arranca, por lo que se cree, de trabajos iniciados en 1872, tomando singularmente cuerpo desde 1876, teniendo sus principales sucesos en Jerez, Grazalema, Ubrique y Arcos. Nuestras particulares noticias nos permiten decir, que si bien lleva una vida independiente la sociedad que podríamos llamar internacional, y que tiene por mira la destrucción de las actuales clases sociales, de otras asociaciones, encargadas de la ejecución material de los crímenes que son las que se llaman La Mano Negra y EI Tribunal Popular, aun esta separación no está deslindada, ignorándose si son ramificaciones de un tronco u organizaciones diferentes. Las principales ideas de La Mano Negra están contenidas en estos principios: una sociedad de los pobres contra los ricos. Todo encargo es obligatorio. El que no los cumple será considerado como traidor. La sociedad es esencialmente secreta. El que por ligereza o mala fe revele algo de cualquiera de sus actos sufrirá la pena de muerte.