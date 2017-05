Málaga es Cádiz con más turistas

Santander lo hizo también hace apenas un par. Su alcaldesa, Gema Igual, se reunía en Málaga con el presidente de su Autoridad Portuaria, Paulino Plata, con el objetivo de copiar lo copiable y desechar los desechable en su proceso de integración puerto-ciudad.

Lo de Málaga no le cayó del cielo. Le hizo falta valentía, dinero y tiempo. La valentía, se le suponía. Lo segundo, el dinero, le llegaba en buena parte de la hucha portuaria y, por otra parte, de la Junta de Andalucía, que dejó en mano de los portuarios ni más ni menos que 32 millones de euros.

Málaga empezó en los 90 y lo primero que hizo fue centrarse en la ciudadanía. Al malagueño le molestaba el ruido, la suciedad y el peligro que suponía el tráfico de petróleo que sustentó durante mucho tiempo buena parte de su economía.

Se dieron cuenta de que petróleo y turismo eran dos elementos incompatibles, tanto que en el año 2000 amarraba en sus bolardos el último de los petroleros . Fue una decisión valiente que le supuso una caída en su rentabilidad y en sus tráficos que podía hacer pensar si la decisión fue la acertada.

El tiempo le ha demostrado que sí y la ciudad goza a día de hoy, cerca de 30 años después con un modelo de integración puerto-ciudad y un modelo de gestión portuaria digna de loa y, sobre todo de ser copiada.

Hasta allí se desplazó esta semana una expedición organizada por la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Cádiz, cuyo alcalde, José María González, sorprendió con su presencia.

Allí se mezcló con representantes de diferentes entidades vecinales, empresarios, trabajadores portuarios y otros políticos para escuchar atentamente las explicaciones de Paulino Plata, como presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. Y como uno más no dudó el alcalde en preguntarle al socialista Plata, por ejemplo, por las posibles consecuencias para las empresas del centro de la ciudad la apertura del puerto a la ciudad y de su suelo a nuevos negocios que, de alguna manera, podría hacerles clara competencia.

Y Paulino Plata se mostró distendido y con ganas de contarlo todo: lo bueno y lo malo. Daba la sensación de que aleccionaba a un ser querido con continuas llamadas de atención hacia el presidente de la Autoridad Portuaria de Cádiz, José Luis Blanco, o para el alcalde José María González. "Ojo, que no os falte aparcamientos", "ojo con la vecina Tánger Med, o un "ojo, intentad buscar un edificio que se convierta en obra emblemática de ese proceso de integración". Fueron buenos consejos los de Paulino Plata y mucho el interés mostrado por las más de 40 personas que compusieron la expedición.

En cuanto al tiempo, Málaga necesitó más de 20 años para tener lo que ahora tiene. Paulino Plata recordaba a este periódico que cuando él se hizo cargo de su Autoridad Portuaria se le encargó con unos números rojos como el capote de un torero.

Retomando el proceso, Paulino rememoró los años en los que se empezó a vivir el gigantismo. Si hacía 50 años Málaga recibía cargueros de 1.500 teus, este año han recibido un buque con una carga de 22.000 teus, es decir, 22.000 contenedores. Cualquier muelle no tiene ni cantil ni calado para sostener esta tendencia a lo grande. Fue el momento de plantear un rediseño del puerto malagueño. Ese nuevo diseño ya llevaba un enfoque mirando al siglo XXI, algo que le llegó antes de la crisis y que ahora le ha ayudado a ser uno de los puertos de referencia más importantes de España.

Pero más allá de la reconstrucción histórica de Paulino Plata, el dirigente socialista insistió mucho en hacer un muelle que pueda ser disfrutado por el ciudadano del lugar y que cuente con un diseño arquitectónico que, de alguna manera, lo hiciera único. De hecho, su Palmeral de las Sorpresas de Málaga se inauguraba en marzo de 2011 tras una inversión de 32 millones de euros (procedentes de la Junta de Andalucía) para recuperar un muelle industrial y abrirlo a la ciudad. El resultado fue una sinuosa estructura de hormigón diseñada por Jerónimo Junquera y un espacio ciudadano que sirve de transición entre el puerto y la ciudad al mismo tiempo que ofrece un privilegiado punto de atraque para los buques y embarcaciones que llegan a Málaga.

Paulino Plata también insistió, poniendo más su mirada en la parte empresarial, en que "un puerto está obligado a luchar cada día" y que está bien eso de la integración y de llevarse bien con la ciudadanía "sin olvidar que los tráficos portuarios siguen siendo el motor de nuestra economía".

Otra llamada de atención, ahora más dirigida hacia los gestores portuarios: "Cuidado con ponerle demasiados apellidos a la calificación de los proyectos que puede ser un error que os ate demasiado en corto con vistas al futuro".

Todos anotaban, los vecinos, los políticos, los empresarios, pero todos, finalmente a modo de balance sabían que Cádiz no es Málaga ni Málaga es Cádiz.

A día de hoy , Málaga cuenta con una población que supera el medio millón de personas, mientras que Cádiz no llega a las 119.000. A eso se le suma su cercanía con la Costa del Sol, tanto que Paulino Plata no dejó de indicar que Málaga es, en ocasiones, la ciudad dormitorio de la Costa del Sor. Y, cómo no comparar los aeropuertos de Málaga y Jerez. Jerez parece ahora despegar y aumentar sus líneas y sus conexiones con Europa, mientras que Málaga crece en sus vuelos con el resto de España y el resto del mundo. Y recordar que hasta la capital de Málaga llegaron el año pasado 1,2 millones de turistas.

Todo eso hace que Málaga, salvando las distancias, con sus aciertos y sus errores sea un puerto que, además de cercano, sea un puerto amigo al que imitar.