"El caso Loreto no está zanjado, sólo se ha zanjado la denuncia por injurias y calumnias del PP: Lo que tenga que pasar, pasará"

En declaraciones a Diario de Cádiz, el alcalde de Cádiz, José María González, ha celebrado que la Fiscalía haya decidido no presentar acusación por la denuncia interpuesta por el Partido Popular por sus afirmaciones, las de su jefe de Gabinete y las de un ex concejal acerca de la contaminación del agua en la barriada de Loreto en 2014. "No se entera el PP de que no hay una causa abierta contra ellos, de que no se puede judicializar todo", ha dicho González. "Lo que tenga que pasar, pasará sin duda", apuntó sobre el origen de la contaminación y sobre los derroteros que pueda tomar el caso en un futuro inmediato.

"Nos alegramos muchísimo por el archivo definitivo de la causa", manifestó el alcalde. "Eramos conscientes, evidentemente, de que no estabamos ni injuriando ni calumniando a nadie, sino simplemente asumiendo un compromiso con un barrio entero que sufrió a finales de 2014 un acontecimiento aciago que no debe volver a repetirse. Y ese es precisamente nuestro afán: el afán por conocer lo que pasó, dónde estuvo la causa, para que no se vuelva repetir".

"No se entera el Partido Popular -dijo el alcalde- de que no hay una causa contra ellos, que no hay revanchismo poilítico en esta ciudad. Lo que queremos es aprender de los errores que se han cometido en la gestión de la ciudad durante los últimos 20 años, precisamente para que no se vuelvan a cometer, porque Cádiz no se lo merece. Y ese es el compromiso que asumimos con los vecinos y las vecinas de Loreto".

¿Entiende entonces que hubo una tergiversación de sus palabras? "No soy de hacer interpretaciones de las causas judiciales, para eso están los jueces y los profesionales de la Justicia -respondió-. Lo que cabe reiterar son los argumentos que esgrimimos en nuestra defensa, de los cuales se han escrito ríos de tinta y no merece la pena volver a repetirlos".

"La enseñanza que tenemos que sacar para el futuro es que la política no puede judicializarse por más que muchos se empeñen, y hay algunos partidos en concreto en esta ciudad cuyo método político de hacer oposición parece ser que es judicializarlo absolutamente todo. Y todo no es judicializable. Hay elementos que son puramente políticos y es la arena política donde tiene que dirimirse esa confrontación de ideas. Entiendo que hubo una voluntad de poner el foco en otro acento, quizá para eludir responsabilidades”.

¿Da por zanjado el caso? "No lo está. Lo que está zanjada es la denuncia por injurias y calumnias que el Partido Popular nos puso a mí, al ex concejal Manuel González Bauza y a mi jefe de gabinete, José Vicente Barcia".

¿Qué queda por aclarar? "Nosotros dijimos al barrio de Loreto que íbamos a buscar las causas, Aguas de Cádiz hizo un informe exhaustivo para esclarecer las causas, que desde luego no tuvo su origen en Ortiz de Echágüe. Y lo que tenga que pasar, pasará, sin duda. No va a ser este equipo de Gobierno el que ponga trabas al desarrollo de los acontecimientos futuros".