Loreto, sorprendido con la Ciudad de la Justicia, que querían para fines sociales

"Como abogado que soy, me parece magnífico, algo histórico, que vayamos a tener una Ciudad de la Justicia donde se unifiquen todos los juzgados, salvo la Audiencia Provincial, actualmente muy dispersos", reconoce Manuel Salomón. "Pero como portavoz vecinal tengo que decir que hemos perdido más de 2.000 metros cuadrados para equipamientos públicos con fines sociales, tal y como propusimos en la mesa de trabajo y en nuestras alegaciones a la segunda solicitud de la Edusi cuando fuimos llamados a participar por el equipo de Gobierno", responde ahora el también presidente de la Asociación Campo de la Aviación de Loreto.

Pese a las buenas expectativas que está despertando entre hosteleros y comerciantes el proyecto en cuya viabilidad trabaja la Junta de Andalucía -por las indudables repercusiones económicas indirectas que seguro tendrá en el primero de estos dos sectores-, en la asociación vecinal ha sorprendido el giro inesperado que ha vuelto a dar el futuro uso de unas instalaciones, las de los antiguos depósitos de tabacos de Altadis, a raíz del ofrecimiento del alcalde a la Administración autonómica. Sobre todo, después del fiasco del nuevo hospital provincial, un equipamiento en el que tenían las esperanzas concentradas tres populosos barrios de la ciudad -Cerro del Moro, Loreto y Puntales- después de décadas de frustradas reivindicaciones sociales.

En Puntales necesitan de todo y en el Cerro del Moro se sigue soñando con el hospital

Fue a finales del año pasado cuando se supo que el alcalde, José María González, ofreció al delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, los depósitos de tabaco de Altadis para que se ubicase allí la Ciudad de la Justicia, una vez que se había truncado la posibilidad de que se instalase en los terrenos de la factoría de la compañía tabaquera en la Zona Franca. La Junta ya había descartado construir el complejo en los terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana, en San Severiano, por falta de presupuesto. Y el Ayuntamiento aún no había decidido ningún uso concreto para el edificio desde que lo recibió de manos de la Administración central. El miércoles pasado, el consejero de Justicia, Emilio de Llera, y el alcalde daban visibilidad al acuerdo con una visita conjunta al antiguo complejo tabaquero.

La rehabilitación y adaptación del edificio del almacén de tabacos está pendiente de la captación de fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). Y precisamente en las alegaciones a la segunda solicitud de estas ayudas vitales para la ciudad el colectivo vecinal había propuesto que en el complejo se abriese una residencia para mayores que respondiese a la demanda de la envejecida población del barrio -un reflejo de la de toda la ciudad-, donde actualmente viven entre 13.500 y 14.000 vecinos. "Planteábamos una alternativa pública económicamente accesible a la residencia privada que ya existe en el Cerro del Moro, donde la estancia puede costar hasta 1.800 euros al mes", explica Manuel Salomón. "También propusimos la posibilidad de que se abriese un vivero de empresas que sirviese para impulsar el espíritu emprendedor de los más jóvenes. Pero tampoco", lamenta el portavoz vecinal.

"Es cierto que la Administración de Justicia es un servicio público al ciudadano, pero no coincide en absoluto con los fines sociales que habíamos planteado en nuestras alegaciones", insiste. Ante esta situación, Salomón no descarta que la junta directiva de la asociación decida exigir al equipo de Gobierno un compromiso firme de que las enormes naves de los depósitos de tabaco, efectivamente, terminarán teniendo fines sociales.

Desde Puntales, donde se ha trabajado codo con codo con Loreto, Pilar García, presidenta de la Asociación de Vecinos Fuerte de San Lorenzo, se alegra del proyecto de la llegada de la Ciudad de la Justicia cerca del barrio, pero coincide con Salomón en que son muchas otras las necesidades de sus habitantes. "Todo lo que sirva para dinamizar y dar empuje económico es bienvenido. Ese solar estaba prácticamente abandonado y había que darle un uso inmediato, que no tiene por qué ser exclusivo, sino diverso, alternativo y complementario", plantea. "Aquí hacen falta muchas cosas: los mayores necesitan una residencia; los empresarios, un lugar donde instalarse; todos, espacios culturales... El anterior equipo de Gobierno nos vendió una moto y todavía no hemos visto nada".

Pero no todo el mundo está de acuerdo con los planes de nueva ubicación de la Ciudad de la Justicia. Candy Grimaldi, presidenta de la Asociación Claridad del Cerro del Moro, entiende que el antiguo almacén de tabacos no es el lugar adecuado para concentrar los juzgados dispersos por toda la ciudad. "Me parece mucho más apropiado que se instalase en la antigua factoría de Altadis, en la Zona Franca, y que también se trasladase allí la Audiencia Provincial. Porque el Palacio de Justicia tampoco está en buenas condiciones", plantea. En cualquier caso, en el Cerro del Moro siguen teniendo muy claro que lo que necesita la ciudad, el Puerta del Mar y el barrio, es un nuevo hospital en los terrenos de Construcciones Aeronáuticas. "Y por eso vamos a seguir luchando", asegura con determinación.

De manera urgente, lo que hace falta en aquellos terrenos es una limpieza a fondo del solar y que se habilite como aparcamiento, al menos de manera provisional. Así lo planteó Candy Grimaldi en la mesa de trabajo de la Edusi. Hoy es un descampado lleno de basura, jaramagos y excrementos de perro por donde campan a sus anchas las ratas, que no dudan en colarse en establecimientos y viviendas. Para colmo, en verano sirve de acampada en condiciones completamente insalubres a quienes buscan alojamiento gratis en la ciudad, no sin molestias para los vecinos. "Un aparcamiento podría generar puestos de trabajo y solucionar el problema del estacionamiento de autobuses con excursiones en carnaval y verano. Además, el solar serviría para la celebración de eventos", expone la portavoz vecinal, tal y como lo hizo en la mesa de trabajo de la Edusi. "Pero lo que hace falta ya es el hospital, que parece que para la Junta, Andalucía no existe de Sevilla para abajo", insiste Candy Grimaldi.