López Gil se marca como "reto" ubicar la Ciudad de la Justicia

El delegado de la Junta, Fernando López Gil, afirmó ayer que "es un reto buscarle una solución definitiva a la Ciudad de la Justicia", ya que "no es aceptable que Cádiz siga teniendo la dispersión de juzgados que tiene, juzgados como el de San José, que está en muy mal estado, o que Zona Franca dé muy mal servicio en los juzgados del Estadio que pagamos".

En una entrevista concedida a Europa Press, López Gil aseguró que está en conversaciones con el Ayuntamiento "para buscar la mejor ubicación posible". "Estamos viendo la reutilización de espacios que ya existen", apuntó. A esto añadió que "el Ayuntamiento quiere que sea un sitio que dinamice el entorno".

López Gil manifestó que "siempre he sido muy claro y he dicho que no tenemos capacidad presupuestaria para hacer la Ciudad de la Justicia que había proyectada en su momento, que eran 60 millones más los servicios". Además, indicó que "tampoco lo que estaba proyectado era lo mejor, ya que no tenía buena ubicación para los accesos y salía ya constreñida de espacio".

En cuanto a su instalación en la Zona Franca, López Gil consideró que no tiene esperanza en que se modifiquen las pretensiones que había. "Ya dije que ese proyecto lo daba por muerto, aunque sigo pensando que es la mejor ubicación", concluyó.