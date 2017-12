Llega el año Nueva

Mañana no comienza un año nuevo más. 2018 va a ser el año Nueva. En la víspera del inicio de un otro enero, el cambio de la carrera oficial se vislumbra, indudablemente, como uno de los asuntos que con diferencia marcará el curso cofradiero. De hecho, al margen de muchos asuntos menores que irán sucediendo a partir de mañana, el nuevo año, el año Nueva, debe mirarse bajo estos tres horizontes:

carrera oficial

Con diferencia va a ser el asunto estrella del año cofradiero. Lo está siendo ya en su prolegómeno, desde que la permanente lanzó la propuesta el pasado verano, y lo será durante buena parte de la Cuaresma, durante la Semana Santa y después de ésta, con el balance y análisis que hagan desde el Consejo.

Con la propuesta de carrera ha asumido Juan Carlos Jurado y su equipo un reto bastante complicado al que posiblemente otros presidentes hayan mirado de lado en el pasado. No está exenta de críticas la propuesta, ni el cambio estará exento de problemas sobre el terreno. Pero le pese a quien le pese, la propuesta de nueva carrera ha generado cierta ilusión entre los cofrades de a pie (y los no tan cofrades), que son los primeros que detectaban que la carrera que había hasta ahora no funcionaba.

Habrá que ver cómo acontece la Semana Santa, cómo se presenta estéticamente Nueva o San Juan de Dios, cómo se solucionan esos cruces de cofradías en esta plaza y cómo funcionan esos nuevos itinerarios que han decidido muchas cofradías. Además habrá que ver si el itinerario convence, si gusta más el que había o sobre si el de 2018 se pueden seguir haciendo modificaciones y mejoras.

vía crucis diocesano

Será, sin duda, el otro gran acontecimiento del año. Dieciséis pasos de distintos puntos de la provincia, con distintas formas de concebir la Semana Santa, recorrerán el 7 de julio las calles de la ciudad para conmemorar el 750 aniversario del establecimiento de la diócesis en Cádiz.

Con la reciente experiencia del vía crucis diocesano de agosto de 2011, la magna del Sábado Santo de 2012 o la magna mariana del pasado junio, todo hace indicar que el aluvión de visitantes será notable, con todo lo que ello supondrá para la ciudad en general. Queda saber desde dónde saldrán esos pasos del vía crucis o qué músicas lo acompañarán en sus traslados.

extraordinarias

Nada se sabe, por ahora, de qué ocurrirá en el capítulo de cultos y procesiones extraordinarias a lo largo de 2018. Parece que quien ha tomado la delantera en este sentido es Afligidos, que conmemorará el 350 aniversario de sus orígenes (la pintura que sigue recibiendo culto en San Lorenzo) y donde no descartan salidas procesionales. Pero el próximo año también se conmemora el 50 aniversario de la fusión de la Archicofradía de La Palma con la hermandad de la Misericordia, o el 75 aniversario de la Virgen de los Dolores del Nazareno.

Con estos mimbres ya conocidos arranca mañana el año Nueva. Que venga cargado de muy buenas noticias.