Sin Lavatorio de Pies (por ahora)

No habrá una cofradía más en la Semana Santa por el momento. Los planes que hace un año pusieron en marcha en la Pastora de la calle Trille para crear una sección de penitencia con la que incorporarse también a la Semana Santa han sido tumbados la congregación del Rebaño de María. La curia general de las hermanas terciarias franciscanas ha remitido un escrito en el que comunican a la corporación que "no vemos oportuno autorizar que se lleve a cabo por parte de esa querida hermandad el proyecto de conformar una sección de penitencia con la incorporación de nuevos titulares".

Ese escrito tumba la posibilidad de que la Semana Santa de Cádiz pudiera contar con un misterio del Lavatorio de Pies, que era lo que los hermanos de la Pastora aprobaron en cabildo extraordinario celebrado el pasado año. Según argumentan las religiosas, el momento actual de la congregación no es el más apropiado. Y en esta línea hacen referencia a la conmemoración del centenario de la muerte de su fundadora, Madre Encarnación, que se cumple este año; y a sus "proyectos internos de abrir nuevas casas en Kenia", además de que próximamente celebrarán las religiosas capítulo general.

No obstante, el escrito enviado a la Pastora abre una puerta a la esperanza. "Sentimos no poder atender los deseos de esa hermandad, pero no vemos que sea el momento más adecuado para desarrollar un proyecto tan importante. No obstante, ante lo hermoso del proyecto, os solicitamos no lo dejen en el olvido, por si más adelante se pudiera llevarse a buen fin", expresa la curia general del Rebaño de María en ese escrito.

Es a este último párrafo al que se agarra la hermandad, donde el escrito que ayer se hacía público "era algo que estábamos esperando porque en conversaciones que habíamos mantenido ya lo sabíamos", expone el hermano mayor de la Pastora, Gonzalo Carrillo. Y como las religiosas no cierran las puertas, "seguiremos insistiendo". "Los motivos no son contundentes, salvo el que hace referencia a la celebración de capítulo general. Y por eso no lo vamos a dejar de lado, sino que vamos a seguir trabajando en el proyecto, aunque sea sin imágenes y sin procesión en Semana Santa por ahora", explica Carrillo.

De hecho, para el mes de mayo (en las fiestas de su titular) se espera en la cofradía un estreno que hará un 'guiño' a este misterio del Lavatorio de Pies que no estará en la Semana Santa de Cádiz. Al menos por ahora.