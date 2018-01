Lanzadera hacia la polémica

Los autobuses lanzaderas que se van a poner el primer domingo de Carnaval para trasladar a los pasajeros desde La Cabezuela hasta el centro de la ciudad ante la prohibición de que accedan a la misma los servicios discrecionales, pertenecen a la empresa Francisco Toro Funes S.L. En la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local los periodistas preguntaron si este servicio se había sacado a concurso o cuál era la modalidad de contratación que se había elegido.

El primer teniente de alcalde, Martín Vila, sorprendió al decir que la Autoridad Portuaria era la que había puesto a disposición de la ciudad los terrenos para hacer esta operación lanzadera pero añadió que el ente portuario era el que había contratado con la empresa Francisco Toro S.L. este servicio "y la que ha pactado los precios que se le da a la lanzadera".

El puerto ha recibido la petición de autorización de la empresa pero exige un escrito municipal

Acto seguido la Autoridad Portuaria (APBC) negó claramente que haya contratado ningún tipo de servicio con empresa alguna y explicó cómo había sido todo el proceso en el que la institución se limita a dar el permiso para el uso del suelo. El propio consistorio también matizó las declaraciones de su propio edil.

Según la APBC, el 9 de octubre el Ayuntamiento solicita a través de la Jefatura de la Policía Local una autorización para la ocupación de espacio para poner en marcha autobuses lanzaderas durante el Carnaval y se solicita tanto para La Cabezuela como para el muelle pesquero. El 13 de noviembre el puerto envía la autorización al Ayuntamiento pero a partir de ahí empiezan a surgir problemas.

Fuentes municipales explican que hubo diferentes criterios en el servicio de Secretaría General sobre cómo se tenía que sacar a concurso este servicio, por lo que, ante la premura de tiempo, se decidió descartar la idea hasta el año que viene.

No obstante, el Ayuntamiento empieza a sondear a empresas privadas si están dispuestas a prestar el servicio y en paralelo se decide preguntar a la Autoridad Portuaria si la autorización el terreno se puede dar a una empresa privada, a lo que la APBC dice que la ley lo permite. Así, afirma que se puede hacer sin conocer ni siquiera la empresa que puede estar detrás de ello y lo que se quiere es dar solución a un problema que se ha creado.

El Ayuntamiento afirma que se tocó a varias empresas, entre ellas el Consorcio, pero solo la de Toro se mostró dispuesta a hacerlo.

Esta empresa, sin embargo, no solicita la autorización para ocupar los terrenos hasta el 23 de enero, es decir, este martes. La Autoridad Portuaria deja claro que hasta ahora no se ha autorizado nada aún. Sólo lo hará "si dicha petición del particular viene acompañada de un escrito del Ayuntamiento solicitando que se atienda la petición para garantizar el buen desarrollo de la fiesta". De momento eso todavía está por definir.

Cabe recordar que el coste del servicio será de seis euros y las empresas que hagan excursiones las tienen que pedir y pagar por adelantado.