Nuevo juicio a Karlos Puest por injurias graves contra Ignacio Romaní y Teófila Martínez

El Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz celebrará mañana una nueva vista oral contra Juan Carlos García Prieto, más conocido como Karlos Puest, acusado de injuriar gravemente y con publicidad a Teófila Martínez y a Ignacio Romaní en uno de sus polémicos vídeos publicado en su canal de Youtube.

El fiscal solicita para el procesado dos multas de 12 meses cada una a razón de una cuota diaria de seis euros, es decir, 4.320 euros en total. El Ministerio Público plantea además una indemnización -en concepto de daños morales- de 3.000 euros sólo a favor de Romaní, pues únicamente él está personado en la causa como acusación particular; Martínez, no.

La Fiscalía pide también que se retiren las publicaciones ofensivas y, en caso de que recayera una sentencia condenatoria, su publicación en uno de los periódicos de mayor divulgación en la provincia de Cádiz.

Según el escrito de calificación fiscal, Juan Carlos García Prieto, "con el ánimo de atentar contra la fama y dignidad de Teófila Martínez e Ignacio Romaní", que a la fecha de los hechos ocupaban los cargos de alcaldesa y segundo teniente de alcaldesa y responsable de Urbanismo, respectivamente, el día 24 diciembre de 2014 publicó en el canal de youtube denominado 'Karlos Puest' un vídeo en el que se mostraba una información de Diario de Cádiz bajo el titular "La asamblea termina en bronca", en relación con la gestión municipal respecto al corte de suministro de agua en el barrio de Loreto.

En la noticia de este periódico aparecían las imágenes de los citados miembros del Ayuntamiento, los cuales -apunta el fiscal- fueron señalados por el acusado mientras profería expresiones tales como "arcardesa de mierda", "me cago en tus muertos", "a ver si te vas a tu puta casa ya, pa Santander y te vas pa el carajo", "comepoyas", "tú, Teófila, eres mafiosa y criminal", "tú, Romaní, portero de discoteca mierdoso", "carajote", "cara de tonto", "políticos de mierda que tenemos en el Ayuntamiento, deberían dar las gracias que no les hemos quemado vivos, que no os perseguimos hasta vuestras casas y os partimos la cabeza".

Las conclusiones provisionales apuntan igualmente que el procesado editó un segundo vídeo en su canal refiriéndose a Romaní como "portero de discoteca" o "el doble de Pepe da Rosa".