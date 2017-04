El Juzgado pide que se justifique el izado de la bandera republicana

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Cádiz ha concedido un día de plazo al Ayuntamiento para que presente alegaciones al recurso de la Delegación del Gobierno que impugna el izado de la bandera republicana en la plaza de la Constitución, y le ha requerido el acuerdo municipal que lo respalda.

Así lo anunció ayer tarde el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, tras la rueda de prensa de presentación de su candidatura al próximo congreso del PP de Cádiz. Sanz explicó que le hubiera gustado que la resolución hubiera adoptado de manera inmediata la medida cautelar solicitada, el arriado de la bandera. La Justicia, en cambio, ha decidido dar audiencia al Ayuntamiento de Cádiz para que presente alegaciones al recurso.

Mientras, el Consistorio anunció ayer que va a estudiar jurídicamente las acciones legales que va a llevar a cabo por los actos vandálicos que sufrió la bandera republicana de la plaza de la Constitución, y que la noche del jueves apareció recortada en sus tres cuartas partes. Esta enseña es el centro de las discrepancias que mantienen el Consistorio y la Delegación del Gobierno en Andalucía, que a instancias de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha presentado un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para que se produzca su retirada como medida cautelarísima.

El concejal de Seguridad Ciudadana, David Navarro, explicó ayer que se están revisando las imágenes recogidas por las cámaras de tráfico de la Policía Local situadas en el entorno de la plaza de la Constitución para poder esclarecer este suceso. También ha solicitado tanto al Ministerio de Hacienda como a la Subdelegación del Gobierno las grabaciones que tengan en su poder de sus circuitos de vigilancia.

Con todo, Navarro afirmó que la enseña republicana "no es una bandera anticonstitucional" y que está amparada por una sentencia del 2003. Además, como ya hizo el miércoles el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, recordó que su izado se encuentra enmarcado en los actos en recuerdo a la proclamación de la II República.

Navarro también salió al paso de las declaraciones del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, por la colocación de la enseña republicana y el recurso presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. El concejal afirmó que a Sanz "siempre se le va un poco la lengua" y le acusó de actuar con "carácter partidista a la hora de intentar ver de dónde saca algún tipo de rédito político".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, también se manifestó en la mañana de ayer sobre esta polémica entre administraciones. Por un lado, en el plano personal, González aseguró que, al sentirse republicano, el izado de la enseña no le ofende porque "simboliza un contexto histórico y representa una lucha por derechos y libertades en un momento histórico de este país". Por el lado político, el edil del PSOE lamentó que las relaciones entre el Ayuntamiento y la Subdelegación "se enfanguen en confrontaciones en lugar de estar en otras cosas", por lo que pidió a ambas que "dejen de generar polémica y se dediquen de verdad a trabajar por los ciudadanos".

Por su parte, el edil del Partido Popular, Vicente Sánchez, manifestó ayer que "Podemos ha conseguido que se hable de la bandera y no de los recortes en los presupuestos de la ciudad". Este es el análisis principal que se hace desde el grupo municipal del PP de la polémica por la bandera republicana ubicada en el frente de la Puerta de Tierra. El portavoz municipal adjunto, Vicente Sánchez, felicitó, con ironía, al alcalde "por la habilidad que tiene para tapar las carencias de las gente, los problemas de la ciudad, en este caso con un trozo de tela".

En todo caso, Sánchez optó por no entrar en la polémica, que para él la impulsó el Ayuntamiento. Sí indicó que su grupo no estaba de acuerdo en la instalación de una bandera que "no representa los valores democráticos actuales"