La Junta afirma que "el proyecto del alcalde de Cádiz ha fracasado"

El delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, se mostró ayer especialmente contundente en su ataque contra el alcalde de Cádiz, José María González.

El máximo responsable de la Administración andaluza en la provincia de Cádiz declaró haberse sentido "triste" al comprobar la reacción del primer edil gaditano ante los datos estadísticos de la bajada de población de la capital gaditana "responsabilizando a la Junta de Andalucía".

López Gil lo ve como una constatación "clara" del "fracaso del proyecto de José María González en Cádiz". A esto le añadió que su forma de enfrentarse a estos números refleja igualmente "el fracaso del proyecto de Podemos en Cádiz".

"Antes tenían un discurso populista que se reflejaba en ese pasodoble que siempre nos canta sobre si yo fuera alcalde de Cádiz, pero cuando uno empieza a gestionar se ve obligado a abandonar ese discurso populista", anotó López Gil. A esto le sumó su preocupación porque la Junta "está por relanzar Cádiz" y porque "nos gustaría hacer más cosas por la ciudad, pero este Ayuntamiento no nos lo pone fácil".

"Lo hemos dicho muchas veces, y si vemos la que se ha formado para que los chiringuitos puedan quedarse todo el año, imagínense lo que puede ocurrir con otros proyectos de mayor envergadura".

López Gil recordó que fue su partido, el PSOE, "quien puso al alcalde, pero para mí es un golpe el fracaso de un proyecto político que se reflejó en esa simpleza de echar la culpa a otro". "Entendimos que el proyecto alternativo en Cádiz que era el del PP no es que fuera mejor", pero "es evidente que no estamos satisfechos de cómo están ocurriendo los acontecimientos en Cádiz. El problema es que el cambio que se votó no ha salido bien, y creo que en política los gestos son tan importantes como los datos", manifestó.

El socialista cree que en algo como es el descenso poblacional que tiene una justificación "demográfica fácilmente explicable", José María González debería haber huido de "echarle la culpa a la Junta de Andalucía". Es un gesto en el que López Gil lee un claro "ya no puedo con esto".

Preguntado por la petición de Ciudadanos al PSOE para que promueva un cambio en el gobierno en la ciudad, López Gil se ha reservado su "opinión personal" para los órganos internos del partido.

"Es una percepción mía, pero hay que tener en cuenta que entonces la alternativa de dejar gobernar otra vez al PP, que era un proyecto agotado, no era mejor", ha apuntado.

López Gil defendió que el Gobierno andaluz es el único que está haciendo proyectos de inversión en la ciudad, como el Instituto de Biomedicina, y manifestó su "incredulidad" ante la impotencia reconocida por el alcalde para resolver los problemas de Cádiz.