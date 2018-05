La Junta acusa de "fraude" al dueño del hospital de San Rafael de Cádiz

El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, daba ayer por la mañana algún detalle más sobre la apertura del expediente sancionardor por parte de la Junta contra el empresario gaditano José Manuel Pascual, y más concretamente, contra el hospital de San Rafael.

Belizón dijo desconocer la cuantía de las saciones y "cómo acabará" ésto y afirmó que el hecho de ofrecer de manera gratuita su servicio de Urgencias en el citado centro sanitario de la capital es un "fraude". La Junta recuerda que Pascual no cuenta con concierto con la Junta ni en San Rafael ni en su hospital de Lepe, donde a día de hoy atiende casi un centenar de urgencias al día sin coste alguno para el usuario."Por lo tanto, la acción que está ejecutando Pascua con su medida de gracia hacia la ciudadanía ofreciendo un servicio de Urgencias gratuito es objeto de propio fraude", dijo ayer por la mañana Belizón. "Al no estar concertado, Pascual está asumiendo unas competencias de planificación de la seguridad y de la salud de los ciudadanos que no es la suya y que le corresponde al SAS". Este hecho, según el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, "es una vulneración de competencias que termina en la apertura de un expediente administrativo", con una medida disciplinar y una sanción, cuya cuantía está aún por determinar. El correspondiente instructor o instructora de este expediente será la persona que determine tanto la cuantía como el tipo de sanción, según el portavoz de la Junta.

El expediente contra Pascual se sustenta en la posible "vulneración de competencias"

Sobre la acusación que Izquierda Unida vertía en días pasados sobre la Junta sobre su presunta "inacción" contra la postura de José Manuel Pascual, Belizón dijo a los medios: "Ya saben ustedes la situación por la que está pasando IU y ya saben cómo se encuentran a la hora de tomar una decisión política". "IU dice una cosa por un lado, y después su coordinador provincial dice otra". Belizón se refería así al hecho de que, al parecer, hace dos meses, Fernando Macías "alabó", según el término utilizado por Belizón, "la labor de Pascual en ese hospital con las Urgencias".

Salud destacaba este miércoles do que la apertura de estos procedimientos sancionadores se produce tras un requerimiento previo, notificado por parte de las delegaciones territoriales de Huelva y Cádiz a dichos centros hospitalarios, concretamente el pasado 2 de abril, donde "se les solicitaba cesar, con carácter inmediato, la actividad asistencial que venían prestando a los pacientes del sistema sanitario público, demanda que no ha sido atendida".